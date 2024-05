El piloto neerlandés, Max Verstappen (Red Bull), ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Miami.

El actual campeón del mundo de la Fórmula 1, que antes ya había ganado la ‘pole position’ de esta carrera, superó a Charles Leclerc (Ferrari) y a su compañero de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez.

Verstappen defendió su ventaja desde la salida de la carrera y superó, con una cómoda ventaja, a Leclerc, quien quedó segundo lugar.

Por su parte, el piloto mexicano se mantuvo en una constante lucha con Daniel Ricciardo por el tercer puesto, que al final fue para “Checo”.

Carlos Sainz (Ferrari) quedó quinto lugar, mientras Oscar Piastri (McLaren) quedó sexto lugar.

El top 10 lo completó Nico Hulkenberg (Hass), Yuki Tsunoda (RB Honda), Pierre Gasly (Alpine) y Logan Sargeant (Williams).

Por su parte, Lando Norris se retiró en la primera vuelta.

Unas horas más tarde, de este sábado, se llevará a cabo la clasificatoria para determinar la parrilla de salida de este domingo 5 de mayo del Gran Premio de Miami.

— Formula 1 (@F1) May 4, 2024