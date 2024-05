Luego de tres sencillos liberados, este viernes ya está disponible Radical Optimism de Dua Lipa. El sucesor de Future Nostalgia (2020) ha dividido comentarios pues mientras unos elogian la combinación de Kevin Parker y Danny L Harle en la producción otros consideran que es más de lo mismo.

¿Para la gente qué es lo mismo? Bueno, de entrada Dua Lipa sí exageró un poco en mencionar que el álbum está inspirado en Primal Scream y Massive Attack, pero volviendo a la pregunta, muchos pueden comparar el sonido pop de esta era con su disco más exitoso.

Y es que el psicodélico combinado con pop es algo que ya se había escuchado antes pero que los fans no están acostumbrados puesto que las grandes estrellas pop no han hecho énfasis o se han arriesgado.

Todos creen que debe ser lineal y que el pop es simplemente como se conoce, con un sonido electrónico o con un puente más memorable.

Algo que aplaudo a Lipa es que no se dejó llevar por lo que se escucha en otros exponentes del pop y eso se puede ver en los charts o en los comentarios, ya que al no digerir la primera escucha, consideran que no vale la pena darle reproducciones.

Otro de los puntos a su favor es que no se dejó llevar por la música hecha para TikTok puesto que para esta era no hubo un challenge, como se acostumbra últimamente. Se han leído comentarios “Dua Lipa hizo música para tienda de ropa”, “Suena a Future Nostalgia”, pero la realidad es que no han visto más allá.

Bien por Dua y bueno, no olvidemos que ella es integrante de la cultura mainstream por lo que si otra artista hace algo parecido a Lipa reconocerán que no estaba tan equivocada en hacer tendencia este sonido.

Dense la oportunidad de escucharlo para dar un veredicto final, todo es cuestión de gusto, pero definitivamente esto no es Future Nostalgia 2.0. Pero bueno, esta es la simple opinión de este columnista.

Por otro lado, se viene la mitad del año y se comienzan a definir algunos de los mejores álbumes que han salido en estos meses y es que hemos escuchado desde trip hop, pop, funk carioca y hip hop.

¿Quién se anda colocando en los primeros lugares? ¿Kim Gordon, Ca7riel & Paco Amoroso, Anitta? En unas semanas conocerán mi veredicto.

Antes de finalizar, Belinda y los “corridos coquette” comienzan a ganarse al público. Y es que su colaboración con Natanael Cano, 300 Noches ha sorprendido pues con una letra que hace referencia al desamor y el sonido tumbado la Beli Beli-k está logrando que el público pop se interese por este género.

Aunque aún no ha dado fecha de estreno de su nuevo álbum, el público ya espera más de ella. Tanto fue el impacto que en México rompió el récord del sencillo más escuchado por una artista mexicana en una plataforma de streaming.

Seguimos…

@Leo_Vega