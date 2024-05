El presidente Andrés Manuel López Obrador, a un mes de realizarse las elecciones presidenciales, aseguró que su gobierno cumplió con la misión de mejorar las condiciones de la clase trabajadora en el país. Señalo que las acciones para revertir los rezagos en material laboral y las maniobras anti obreras de gobiernos pasados no fueron ocurrencias de una sola persona o un grupo de dirigentes, sino que se realizaron con el apoyo de la clase trabajadora. Agradeció el apoyo de los gremios de trabajadores para empujar las mejoras a la situación laboral de millones de trabajadores. Hemos revertido las tendencias anti obreras que caracterizaron al régimen neoliberal y entreguista. Aquí abro un paréntesis para hacer un reconocimiento a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de la industria eléctrica que nos han ayudado a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y al hacerlo juntos, como ya lo expresé, hemos hecho historia. Por otra parte López Obrador, arremetió contra Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, luego de que esta encontrara un presunto crematorio clandestino en Iztapalapa y Tláhuac. Cecilia Flores, activista reconocida en el ámbito de las madres buscadoras de desaparecidos, denunció el pasado 30 de abril que encontró un crematorio clandestino en la Ciudad de México, donde hallaron cenizas, credenciales de INE de mujeres, y libretas de niños. Las autoridades desestimaron su hallazgo, informando que era un montaje, y que las supuestas cenizas en realidad se trataban de perros, gatos, y lagartijas. Sé a qué huele la muerte y como se acarician los huesos que se vuelven cenizas de quien un día respiró, escribió Ceci Flores, y solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el asunto, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartó que los restos encontrados fueran humanos. Ante la polémica, López Obrador criticó a la madre buscadora. Salió diciendo Cecilia Flores, que habían encontrado un crematorio, pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, y pues personas que no nos quieren a nosotros, y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínense como no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor humano.

SENADOR RICARDO MONREAL; LEGISLADORES COINCIDIERON EN CERRAR FILAS EN TORNO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL FINAL DE SU SEXENIO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que los legisladores coincidieron en cerrar filas en torno al presidente de la República en el final de su sexenio. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con legisladores de Morena y aliados en Palacio Nacional, a quienes agradeció su trabajo. Me reuní con legisladores que terminan su periodo y actuaron con lealtad al pueblo de México: siempre lucharon contra la corrupción y a favor de la justicia. La reunión duró aproximadamente hora y media y asistieron diputados y senadores. Fue una reunión amable, agradable, de cortesía, de camaradería. Una reunión de agradecimiento. Él actuó con mucha honestidad y agradeciendo que lo hayamos acompañado todos estos seis años, incluso de nostalgia y de despedida porque esta fue nuestra última sesión, dijo el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, quien dijo que el mandatario los llamó a continuar con la transformación del país. Nos pidió, continuar con el proceso de transformación, que no haya titubeos ni zigzagueos, que avancemos en el proceso de cambio y de transición política que a partir de 2018 se dio. El mensaje fue claro: continuar cambiando al país y profundizar la transformación. Monreal dijo que López Obrador trató con mucho respeto al Poder Legislativo, realmente fue una reunión de agradecimiento, en la que a los partidos que forman parte de la coalición (Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) les reconoció haber apoyado respaldado las distintas reformas que el Poder Ejecutivo envió, prácticamente fue una reunión de despedida y nos invito al 1 de septiembre a su informe final en el Zócalo capitalino. Señaló que no se abordaron las campañas presidenciales y descartó que se les diera línea sobre el paquete de reformas enviado el pasado febrero. Dijo que esperará el momento procesal. Monreal apuntó que los legisladores coincidieron en cerrar filas con el presidente de la República y estar atentos ante la embestida tan feroz y tan cruel de la que está siendo objeto el mandatario. Fue un acto de solidaridad con el presidente frente a toda esta campaña sucia y negra que desde sectores conservadores y del extranjero están orquestando contra el Presidente.

CLAUDIA SHEINBAUM; CALIFICÓ COMO FALSO EL HALLAZGO DEL SUPUESTO CREMATORIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO PERO RECONOCIÓ QUE HAY GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que el supuesto crematorio que una madre buscadora encontró en Iztapalapa el pasado martes donde se localizaron identificaciones y huesos, que autoridades de la Ciudad de México determinaron eran de animales, era falso. Claudia Sheinbaum, reconoció que en la capital del país sí hay crimen organizado. Señaló que el hallazgo hecho en los límites de Iztapalapa y Tláhuac se hizo el mismo día que ella y Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno de su coalición, fueron a un evento en una de esas alcaldías al oriente de la Ciudad de México. Sheinbaum Pardo habló de los resultados de la investigación realizada en la que autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México determinaron que los restos óseos localizados por la madre buscadora Ceci Flores eran de perro y los dueños de las credenciales localizadas estaban sanos y salvos en sus casas. Sobre estos hechos, la candidata del partido en el poder señaló el descontento de otras madres buscadoras de la Ciudad de México y como absolutamente falso el hallazgo. Y además mujeres de colectivos de desaparecidos en la Ciudad de México se inconforman, dicen que ¿cómo es posible que esta mujer sin previo aviso ni nada de donde va a ir a hacer una búsqueda y no incorpore a estos colectivos. Entonces póngales ustedes el nombre, pero era falso. Sin embargo, la exjefa de Gobierno reconoció la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. No puedo decir ‘bueno es que no había delincuencia organizada en la Ciudad de México’ no, sí había y sí hay delincuencia organizada, el tema es que se ha reducido muchísimo su participación.

XÓCHITL GÁLVEZ; RECHAZÓ QUE EL ASUNTO DEL CREMATORIO CLANDESTINO EN CDMX, SEA UN MONTAJE PARA GOLPEAR A LA 4T.

La candidata presidencial rechazó que la denuncia de la madre buscadora, sobre un crematorio clandestino en CDMX, sea un montaje para golpear a la 4T. Xóchitl Gálvez, reviró los rumores que afirman que Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, forma parte de su equipo de campaña. Por lo que la hidalguense rechazó de manera tajante la posibilidad de que Ceci Flores, como es mejor conocida la activista y defensora de los derechos humanos, forme parte de su campaña, como diversos medios afines al gobierno del presidente López Obrador han señalado. Ceci Flores trabaja por su cuenta, yo la recibí, la aprecio pero no trabaja para mí. Eso es absolutamente falso, no trabaja para esta campaña. Vergüenza debería darle al gobierno que haya 50 mil desaparecidos con este gobierno. Eso es lo que debería de hablar el presidente, no de Ceci Flores. Xóchitl Gálvez brindó su respaldo a las labores de Ceci Flores, quien informó que encontró en este lugar restos humanos e identificaciones oficiales de mujeres. En este sentido, la candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD descartó la posibilidad de que los hallazgos de la madre buscadora se trate de un montaje, como lo señaló Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. No es un montaje. Ceci es una mujer que les ha exhibido una realidad. Ceci tiene dos hijos desaparecidos; es una madre que busca a sus hijos. En lugar de que se pongan de lado de las mujeres buscadoras, hacen escarnio.

MARIO DELGADO; MORENA EXHIBE CÓMO SUPUESTAMENTE OPERA LA MAFIA INMOBILIARIA DEL PRIAN

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el vocero de campaña, Víctor Hugo Romo, denunciaron los vínculos de la candidata presidencial del PRIAN con las mafias inmobiliarias de Benito Juárez y de Miguel Hidalgo, cuando ella fue delegada (2015-2018). El dirigente morenista afirmó que la candidata derechista se ha dedicado a mentir a lo largo de su campaña, pues sus calumnias y su pasado de corrupción impiden que la gente tenga simpatías por ella. La candidata del PRI está totalmente desarticulada, incómoda, enojada y recurriendo a la calumnia y a la mentira todo el tiempo, porque no tiene nada que decirle al país. Por eso sigue sin poder crecer en las encuestas. Por su parte, Romo expuso que la candidata del PRIAN mintió al negar que aprobó más pisos de los previstos en el caso de Plaza Alteza, en Palmas 340, Miguel Hidalgo. La desarrolladora del complejo inmobiliario contrató a la empresa de la hoy candidata, OMEI, por 57 millones de pesos. Xóchitl permitió: uno, que se rebasara la altura permitida; dos, que se violara el número de niveles autorizado; tres, falseó el total de la superficie que fue aprobada. O sea, que construyó de más niveles, pisos y el volumen. Y todavía se llevó 57 millones de pesos de este desarrollo inmobiliario. Verdadero cinismo que existe. Asimismo, el vocero de campaña mostró dos testimonios de personas que exponían las operaciones corruptas de la entonces delegada de Miguel Hidalgo. La primera es una persona que fue muy cercana a ella, que declara cómo era el modo de operación. Y segundo, otra persona que fue activista vecinal, en donde ella decía que iba a demoler todo lo ilegal, pero resulta que le demolía a los que no se mochaban, pero los que sí se mochaban los dejaba operar y hasta había pisos adicionales. Solamente en desarrollos inmobiliarios, la candidata del PRIAN obtuvo mil millones de pesos en contratos. Operó una mafia inmobiliaria durante los tres años que fue delegada.

ALEJANDRO MORENO; LLAMA AL PRIISMO A DAR EL CORAZÓN EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS DE CAMPAÑA

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, llamó al priismo a dar el corazón en los últimos 30 días de la campaña y afirmó que con el banderazo a 400 activistas que se incorporaron a la etapa de cierre del proceso electoral, se suma una fortaleza que contribuirá a garantizar el triunfo de Santiago Taboada en la Jefatura de Gobierno de la capital del país. Asimismo aseguró que los cínicos y corruptos de Morena están tratando de usar todo el aparato de represión del gobierno en contra de los opositores, porque saben que van a perder. En compañía de Israel Betanzos Cortés, dirigente del PRI de la CDMX y de Santiago Taboada Cortina, candidato de la coalición Va X la Ciudad de México, el líder nacional del tricolor subrayó que en los dos debates que ha dado Taboada ha dado muestras de que nunca lo van a doblar ni lo van a echar para atrás, por lo que le reiteró todo el apoyo del Revolucionario Institucional. Luego de destacar que en el segundo debate Santiago Taboada mostró su gran preparación, reiteró su respaldo a una mujer comprometida como la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, con quien vamos a ganar la Presidencia de la República, para trabajar juntos y en equipo. Alejandro Moreno sostuvo que tenemos una coalición y una alianza indestructible, a pesar de los intentos del gobierno de Morena y sus aliados, por dividirla. Y añadió que en la próxima administración de Santiago Taboada, todos tendrán oportunidades.

MARKO CORTÉS; CELEBRA EMPATE TÉCNICO EN ENCUESTAS Y ASEGURA QUE EL PAN Y XÓCHITL GÁLVEZ VAN A GANAR

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, celebró el empate técnico en encuestas para elegir presidenta de México y confió en que su partido y Xóchitl Gálvez ya alcanzaron y van a ganar el 2 de junio. Este avance, obedece al claro e incuestionable triunfo de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en el segundo debate y festejó que la gente se dé cuenta que “la señora de las mentiras” no responde absolutamente nada, ni del dinero que tiene en paraísos fiscales, la medicina para piojos que se recetó durante la pandemia de Covid o la corrupción de los hijos del presidente. Asimismo garantizó que Xóchitl Gálvez está logrando despertar el entusiasmo, la alegría y convicción de que sí se puede y cuestionado acerca del candidato de Movimiento Ciudadano, no descartó que este partido pueda perder el registro y hasta nos ahorramos una lana los mexicanos. Hay que apostar al voto útil, inteligente, que es el que permite superar y ganarle al autoritarismo y régimen actual que tenemos.

MERARY VILLEGAS; GANAMOS EL DEBATE, GANAMOS LA CAMPAÑA Y GANAREMOS EN LAS URNAS EL PROXIMO 2 DE JUNIO

La Morenista Merary Villegas dijo sentirse satisfecha con el papel que hizo porque logró contrastar frente a la audiencia los dos proyectos de nación que están en la contienda, el que le apuesta a la regresión de los privilegios y la corrupción y el que ella representa, la continuidad de la transformación que impulsa la justicia y bienestar para México. No cabe duda que ganamos el debate, ganamos la campaña y ganaremos en las urnas el próximo 2 de junio. Respecto a los temas del debate, fueron “Pobreza y Desigualdad” y “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”. La Candidata de morena presentó los avances que hay hasta el momento; así como las propuestas que acompañan el Plan de Nación para la Transformación que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, entre las que destacan el Seguir Atendiendo las Causas de la Desigualdad, Continuar con los Apoyos a Adultos Mayores, Apoyos a Personas con Discapacidad, Becas Universales para Estudiantes, el Aumento Gradual al Salario Mínimo, el Seguimiento al Programa Sembrando Vida, Atención Inmediata a la Crisis Hídrica, entre otros. Pese al mal comportamiento que tuvieron las porras de los candidatos del PRI y de Movimiento ciudadano con gritos y abucheos la representante de la Cuarta Transformación, fue la más Segura y Contundente, demostrando experiencia y conocimiento de los temas que impulsa morena. Los abucheos, mentiras y calumnias las combatimos con resultados y compromisos en beneficio del pueblo. A ellos no les queda más que gritar de desespero ante su eminente derrota Agradeció el acompañamiento y respaldo de sus compañeros de partido el Dirigente Estatal de Morena Manuel Guerrero, la candidata al Senado de la República Imelda Castro, la candidata a la diputación local Tere Guerra, las Diputadas Federales Marina Valadez y Martha Arellano y a su suplente Danisa Flores quien es también dirigente del sindicato transformador. Agradeció también a su familia, amigos y líderes de las distintas colonias que conforman el distrito 7. Sonrían vamos a ganar, dijo al concluir su participación

ECUADOR; DEFIENDE ANTE LA CORTE DE JUSTICIA QUE EL ASALTO A LA EMBAJADA DE MÉXICO FUE UN ACTO EXCEPCIONAL

Ecuador defendió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas, fue un acto “excepcional”, al tiempo que subrayó que el político ecuatoriano ha sido debidamente condenado por delitos relacionados con corrupción. El embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán, enfatizó durante la segunda jornada de la audiencia por este caso que su país ha dado garantías por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas, pero justificó el arresto de Glas tras asaltar la embajada mexicana en Quito.

ENTRE LA GUERRA O LA TREGUA: RAFAH AL BORDE DEL ABISMO MIENTRAS HAMÁS ESTUDIA SU RESPUESTA

La localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, se prepara para una posible invasión por tierra del Ejército israelí mientras el grupo palestino Hamás estudia la última propuesta de tregua de los mediadores en El Cairo. A esa parte del enclave gazatí, fronteriza con Egipto, llegaron más de un millón de desplazados huyendo de la guerra, que ahora malviven y en muchas ocasiones hacinados en tiendas temporales, entre constantes bombardeos israelíes y la amenaza de tener que abandonarlo todo otra vez.

