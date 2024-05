La artista Britney Spears y su novio, Paul Richard, habrían peleado al interior de un hotel tras haber estado de fiesta; la cantante ya lanzó una respuesta de los hechos.

El medio especializado TMZ dio a conocer que Britney Spears y su pareja protagonizaron una pelea en un hotel de Los Ángeles, durante la madrugada de este jueves, misma que se salió de control y el personal tuvo que intervenir. Sin embargo, la artista ya respondió en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte, ante la intensa pelea que sostuvieron Britney y su novio, el personal del hotel pidió la ayuda del cuerpo de policía e incluso se detalló que una ambulancia arribó.

El cuerpo de emergencia atendió a la “Princesa del Pop”, misma que fue captada en fotografías llorando y con aparentes cortaduras en el cuerpo.

TMZ también dio a conocer que el lugar de los hechos fue el Chateau Marmont y fuentes cercanas a Britney Spears confirmaron que las lesiones se dieron por el altercado que tuvo con Paul Richard.

En las fotografías que fueron compartidas, se puede ver a Spears afuera del lugar, abrazando una almohada, sin aparente ropa y descalza.

La fuente especificó que la artista arribó al hotel el miércoles por la noche junto con su pareja y aseguraron que la intérprete de “Toxic” acosó y amenazó a los empleados y huéspedes. La policía arribó pero al determinar que todo estaba en orden se fueron en la primera ocasión.

También aseguran que la fémina perdió el control y comenzó a gritar en los pasillos de la suite, lo que hizo pensar a los presentes que estaba sufriendo un nuevo colapso mental.

UPDATE: Paramedics were called because Britney Spears injured her leg, not because she was having a breakdown. #JusticeForBritney pic.twitter.com/YcmNFVGWbP

— Britney Stan 🌹 (@BritneyTheStan) May 2, 2024