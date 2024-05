A sus 27 años, Beret se ha convertido en uno de los cantantes más importantes de España. Y es que su estilo musical y sus letras las cuales hablan sobre amor, desamor y hasta las emociones le han valido millones de reproducciones.

Recientemente presentó “Si no fuera por ti” a lado del cantante venezolano, Lasso. Beret mencionó que esta unión se logró gracias a los fans de ambos.

“Se da la conexión gracias a los fans de Lasso porque a mi me mandaban temas de él porque me decían que hacíamos cosas similares. Cuando escuché ‘Ojos Marrones’ yo no lo vinculaba con él. Nos conocimos en un evento en España y ahí me di cuenta que todo podría funcionar”, mencionó en entrevista con 24 HORAS.

Y es que Beret inició en YouTube subiendo algunos de sus temas y con ello generando millones de escuchas y consiguiendo un contrato discográfico.

“Gracias a dios en pocos meses ya tenía ahí a una familia que estaba creciendo y con ello me fui de gira. Eso fue impresionante porque al día de hoy ha ido creciendo. Se ha estabilizando, estoy muy agradecido. Si lo pudiera describir diría que es ansiedad porque hay momentos en los que he pasado malos, felicidad y agradecimiento.

“Yo tuve la suerte de que inicié en la era de las redes sociales, no era tan heavy como es ahora. He tenido que hacer que me gusten porque es algo que no me nace”, recuerda el español.

Además de su colaboración con Lasso, Beret ha presentado “La última granada”, track en el que describe la historia de una pareja cuyo último recurso puede destruir una relación. Aunque no ha planeado un álbum próximamente, el cantante no descarta que forme parte de un larga duración.

“Seguramente formará parte de un nuevo material, cuando hago un disco no lo premedito. La canción la hice hace dos años en Ibiza con unos amigos y no llegué a terminarla porque quería hacerlo bien y valorar ciertas melodías. No me gusta hacer las cosas complejas.

“Habla de una pareja que se odia pero que tiene claro que hay una última granada que puede hacer que mueran juntos. Si te digo la verdad los conceptos de los discos me da igual, cuando veo a un artista que dice eso yo pienso en que solo quiero hacer canciones. Yo el 90% se lo dedico a a hacer música”, concluyó.

