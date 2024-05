No fue MC, es el INE quien pidió cobertura equitativa, asevera Máynez

El Instituto Nacional Electoral (INE) es quien monitorea la cobertura a las campañas y fue él quien pidió una cobertura equitativa, aseguró el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez.

El derecho a la información y a la libertad de expresión, agregó, se cuidan garantizando la pluralidad y la equidad en la cobertura; no se ha hecho y el INE se los hizo notar.

“El INE realizó este monitoreo y es el INE el que les ha pedido que hagan una cobertura equitativa. Yo lo que pienso es que hay una desesperación, porque algunos de estos medios hubieran querido que le fuera mejor a la candidata del prian, que nos fuera peor a nosotros”, dijo el candidato luego de encontrarse con estudiantes del Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta.

Ayer, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) condenó las medidas cautelares que solicitó Movimiento Ciudadano a la autoridad electoral a través de un Procedimiento Especial Sancionador, que consideró, busca intimidar a la radiodifusión para obligarla a cubrir a Álvarez Máynez.

“Es que no es Movimiento Ciudadanos, es la Constitución”, señaló el candidato naranja y explicó que “la Constitución habla de que hay varios principios que la democracia mexicana tiene que seguir; el principio de equidad en la contienda es un principio constitucional.

“Aparte aquí estamos hablando no en general de los medios, sino de los concesionarios. Los concesionarios usufructúan un bien público que es el espectro radioeléctrico, pero tienen algunas condiciones, y esas condiciones deben de ser proteger los derechos de las audiencias, proteger los derechos que tiene la Constitución”.

Confió en que, con diálogo, con buena disposición, como consideró que ha tenido siempre con los concesionarios y los representantes de los medios de comunicación, se pueda atender esta petición de equidad.

El candidato sostuvo que la intención no es que hablen bien de su campaña, ni tampoco busca que le den más tiempo que a sus contrincantes.

“Simplemente que haya un acceso equitativo y que la gente pueda decidir en libertad y con conocimiento”, dijo.

Cuestionado sobre los reclamos que recibió en redes sociales de parte de conductores de que se niega a dar entrevistas, aseguró que es falso, “ustedes han cubierto la campaña todos los días. Muchas veces incluso hablamos dos veces al día o tres. Pero es evidente que yo no puedo también dedicar mi campaña a ese tema”.

“Pero esos que lo denuncian (…) Luis Cárdenas y Mario Maldonado, pues vean, yo he ido con Luis Cárdenas a entrevista y la verdad es que tuvimos un diálogo respetuoso. Pero vean nada más cómo hacen el tuit, cómo me faltan al respeto, cómo me adjetivan, me dicen beodo, me dicen una serie de cosas que es evidente que ellos no están procurando una cobertura informativa o periodística, sino que tienen un sesgo, tienen una preferencia.

“Ellos a lo mejor estaban con otra candidata. Ni modo, ya les ganamos. Y yo los voy a seguir respetando a ellos. Si ustedes se fijan, a los dos les respondí el tuit. Y a diferencia de ellos, yo no usé adjetivos, yo no usé descalificaciones, yo no estoy en la desmesura, mi respeto a su labor periodística”, mencionó Máynez.

