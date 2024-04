Miguel ‘El Piojo’ Herrera confirmó su salida de los Xolos de Tijuana luego de que el equipo terminara en la posición antepenúltima durante el Clausura 2024, consiguiendo únicamente dos victorias y sumando 14 puntos en un total de 17 jornadas.

El ahora exdirector técnico del Tijuana declaró agradecer la oportunidad que se le dio de encabezar la directiva de Jorge Alberto Hank. De igual manera, señaló que el torneo fue un mal trago para la alineación, pues el objetivo nunca fue terminar entre los tres últimos.

Te podría interesar: Reportan que Adrian Newey abandonará a Red Bull antes de Miami

Herrera menciona haber conversado con Hank antes de tomar la decisión que se dio como un mutuo acuerdo, por lo que el piojo señala que lo mejor para Xolos y el técnico era tomar caminos separados aun cuando su contrato finalizaba hasta 2026.

“Agradecidísimo que me dieron la oportunidad. Desafortunadamente no me fue bien, esta temporada fue un desastre. Fue un fracaso, no pudimos hacer bien las cosas. El equipo no dejaba de jugar bien por lapsos grandes pero otros nos equivocábamos en tomas de decisiones, en circunstancias que a todos nos competían y desafortunadamente no logramos el objetivo”. Compartió Herrera durante entrevista.

Te podría interesar: Detienen a persona por robo a la Embajada de España

Entre sus declaraciones, el también exfutbolista mexicano compartió haberse despedido de todos los jugadores de la alineación del Tijuana, expresando su agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo empeñado durante el torneo.

Hasta el momento no se tiene claro qué figura podría tomar la posición como técnico que el piojo Herrera deja vacante; sin embargo, se espera que los próximos días se anuncie el nombre de la persona que ponga fin a la mala racha que han presentado los Xolos.

OD