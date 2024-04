El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Joseph Biden, a fin de dialogar sobre diversos temas de la agenda bilateral; acordaron mantener el trabajo coordinado en materia de migración. El presidente Biden está muy consciente de que si se atienden las causas, si se le da opciones, alternativas a la gente en sus lugares de origen, se reduce, se atempera el flujo migratorio porque la gente no se echa a andar por gusto sino por necesidad. Se va avanzando y es buena la relación con el presidente Biden. López Obrador detalló que mantener abierta la frontera para que quienes hacen trámites legales puedan llegar a Estados Unidos fue uno de los puntos en común. Destacó la reducción del flujo migratorio en la frontera norte desde enero de este año a la fecha; pasó de 12 mil personas promedio diario a cerca de la mitad derivado de los esfuerzos coordinados. En la declaración conjunta de los presidentes López Obrador y Joe Biden se establece que los dos líderes discutieron cómo gestionar más eficazmente la migración hemisférica, fortalecer la eficiencia operativa en nuestra frontera compartida y, por lo tanto, mejorar la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos de ambos países. López Obrador también refiere que ambos instruyeron a sus equipos de seguridad nacional trabajar unidos en la aplicación inmediata de medidas concretas para reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares protegiendo en todo momento los derechos humanos. Los presidentes López Obrador y Biden coincidieron en la importancia de aumentar la prosperidad compartida y la seguridad para abordar eficazmente el desafío migratorio a largo plazo. El presidente aseguró que México y Estados Unidos tienen un trato permanente como vecinos, amigos y socios comerciales. No se debe de olvidar que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos y tenemos una frontera de 3 mil 180 kilómetros. Además, en ese país residen 40 millones de mexicanos, a quienes envió un saludo fraterno. Los queremos mucho, que les agradecemos por todo el apoyo que envían a sus familiares. Son héroes, heroínas, son un ejemplo mundial porque no abandonan sus orígenes, sus querencias, a sus familias. Asimismo aclaró que durante la conversación no se refirieron a las recientes recomendaciones emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos. No es trascendente porque no es serio. Sólo les voy a poner un dato, digo, un ejemplo. Si ustedes ven ese informe dicen que nosotros cuestionamos jueces que dejan en libertad a personas. Un juez está queriendo dejar en libertad a un presunto delincuente de fama. Por eso digo que no es serio y no es para pelearse.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR, GENEROSO, NOBLE, SOLIDARIO Y COMPLEMENTARIO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, destacó la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados y no se dejen engañar por la guerra sucia y de desinformación que está realizando la oposición en contra de la transformación del país. El legislador aseguró que el Fondo de Pensiones para el Bienestar recientemente aprobado por el Congreso de la Unión, le conviene a México porque garantiza que quienes se pensionen en los próximos años conforme a la ley del 97, tengan el 100 por ciento de su pensión. Es un fondo generoso, noble, solidario, complementario, que no toca ninguna de las 55 millones de cuentas de las y los trabajadores. Agregó que este fondo no tiene nada que ver con las falsas declaraciones de la oposición, porque si hubiera sido cierto, los primeros que habrían salido a declarar son los propios dueños de las administradoras y ellos estuvieron en la Semana de la Seguridad en la Cámara de Diputados. Ellos, las administradoras de las Afores, avalaron y recomendaron. Citibanamex, salió a declarar que estaban a favor, que era falso la narrativa del PAN y el PRI, también lo dijo Afore Siglo 21 de Banorte. Por otro lado, reiteró que esa campaña de desinformación que realizó la oposición, también la sostuvo para evitar que se avalara la Ley de Amparo. Explicó que el amparo está protegido y dejó claro que esta reforma no tiene que ver nada con el derecho que tienen los mexicanos de solicitar un amparo a la administración de justicia. Estamos en función de la pro persona y de la progresividad de los derechos de las y los mexicanos en materia de protección de justicia.

CLAUDIA SHEINBAUM, DESTACÓ LOS RESULTADOS POSTDEBATE, INDICO QUE GANARÁ LAS ELECCIONES EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO.

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, presumió 14 de las encuestas que la posicionaron como la ganadora del segundo debate. De esta manera, evidencio a su rival Xóchitl Gálvez, quien se burló de la morenista luego de haberse proclamado como triunfadora en una foto que por error aparece con seis dedos y en la que se muestra la marea rosa, que ha defendido al Instituto Nacional Electoral (INE) de los ataques de Andrés Manuel López Obrador. La publicación fue eliminada momentos después. Sheinbaum aseguró que ganó el Segundo Debate y que el próximo 2 de junio resultará electa como presidenta de México. La exjefa de Gobierno de Ciudad de México compartió algunos resultados en donde aparece como puntera del debate. Según Enkoll, el 46 por ciento de la muestra dijo que Claudia salió victoriosa. En otras mediciones, como las de Factométrica y Electoralia, más del 60 por ciento de los participantes comentó que la aspirante de Morena venció a sus contrincantes. Tras un acalorado debate en el que las candidatas intercambiaron acusaciones y descalificaciones, la mayoría de las casas encuestadoras perfilaron a Sheinbaum como la ganadora, aunque Xóchitl también salió como vencedora en algunas mediciones. Por ejemplo, la representante de la coalición “Fuerza y Corazón por México” tuvo un buen desempeño en los sondeos de Massive Caller y Trending, en los cuales figuró como ganadora del segundo debate. En el caso del primero, el 56 por ciento de los encuestados le dio la victoria a Gálvez, mientras que en el segundo, el 60 por ciento consideró que triunfó. En tanto, Sheinbaum tuvo su mejor cifra en la encuesta de Demoscopia Digital, en la que el 70.1 por ciento de los entrevistados opinó que ganó.

XÓCHITL GÁLVEZ; CONDONAR IMPUESTOS A QUIEN GANE 15 MIL PESOS

Xóchitl Gálvez candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, hizo una propuesta dentro de sus planes para reactivar la economía de México en caso de llegar a la Presidencia. Xóchitl Gálvez dijo que de llegar a la Presidencia, apoyará la creación de empleo y verá a la IP como aliados, no como enemigos. La propuesta que Xóchitl Gálvez dijo en el segundo debate presidencial de exentar de impuestos a las personas que ganan menos de 15 mil pesos al mes no es imposible, aunque representa un sacrificio fiscal que deberá resarcirse de alguna forma, expresó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Rolando Silva, vicepresidente fiscal del grupo, explicó que una persona que gana 10 mil pesos al mes paga 834 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), monto que significaría un ingreso adicional en caso de que le exenten el gravamen. Al año, su ahorro en impuestos sería de alrededor de 10 mil pesos. Un trabajador con un salario de 15 mil pesos paga mil 763 pesos de ISR al mes, dinero que fortalecería su ingreso familiar de quedar exento su sueldo. Al año, su ahorro por la exención del gravamen sería de 21 mil 154 pesos. Fernando Valdovinos, director de Fixat, comentó que la propuesta de Xóchitl Gálvez es interesante y significaría un gran impulso al empleo y a la actividad productiva. Asimismo, permitiría resolver una inquietud que existe actualmente en el gremio de los contadores y de los empresarios, acerca de si se debe hacer la retención o no a un empleado que gana el salario mínimo 2024. Valdovinos agregó que con los fuertes aumentos al salario mínimo durante la administración del presidente López Obrador, la tabla de subsidio al empleo ya quedó superada. En contraste, la tabla de ISR arroja que a quien percibe un salario mínimo se le debería hacer una retención. Pero el artículo 96 de la Ley de ISR establece: No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciben un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La ley es muy clara y marca que no se efectuará la retención. Xóchitl Gálvez se mostró más agresiva en el segundo debate presidencial, al atacar constantemente a Sheinbaum y llamarla varias veces ‘la candidata de las mentiras’.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; RECHAZÓ DECLINAR A FAVOR DE NADIE

El candidato Jorge Álvarez Máynez, ante las peticiones de los dirigentes nacionales del PRI y el PAN, Alejandro ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés, para que decline a favor de Xóchitl Gálvez, respondió con una contrapropuesta. El candidato presidencial de MC les reviró que si bien coincidía en que se debe derrotar a Morena, la opción que podía hacerlo era su partido: ustedes sepultaron al PRIAN. Como segundo argumento, dejó sobre la mesa su contraoferta: si mejor ellos declinaban por él: Si quieren declinar por mí, podría aceptar siempre y cuando renuncien a ser dirigentes y a sus pluris. Hay que recordar que tanto ‘Alito’ Moreno como Marko Cortés fueron muy criticados al colocarse en el primer lugar de las listas de candidatos para puestos plurinominales a la Cámara de Senadores, pues los acusó de asegurar su entrada.

SANTIAGO TABOADA; DEJEN VOTAR A LA CIUDAD EN LIBERTAD

El candidato a la jefatura de Gobierno por la Alianza Va X la CDMX, Santiago Taboada, y los 16 candidatos a las alcaldías de la coalición demandaron al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, a que saque las manos de la elección y exigieron que la policía preventiva y de investigación los deje de amenazar, amedrentar y detener a los simpatizantes que colocan propaganda en la ciudad. Los candidatos denunciaron una larga lista de irregularidades que han cometido funcionarios públicos, tanto locales como federales, para apoyar a los contendientes de Morena, así como también de las diversas denuncias que han presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), sin que hasta el momento haya procedido una sola. Venimos a denunciar la forma en cómo están interviniendo a nivel local y federal en las elecciones de la ciudad. Cómo la policía está interviniendo, a los candidatos, con sus áreas de investigación. El candidato del PAN, PRI y PRD explicó que esta situación se está presentando debido al crecimiento que tienen los candidatos de la oposición en las 16 alcaldía, motivo por el que comenzaron a tomar medidas desesperadas, a violentar el proceso y a querer ensuciar la elección, por lo que advirtió van a marcar el “fault” cada vez que cometan una tropelía.

SENADORA NUVIA MAYORGA; PLANTEA QUE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES GENEREN ENERGÍA RENOVABLE PARA SUS INMUEBLES

La senadora Nuvia Mayorga, con la finalidad de ahorrar energía y contribuir con la Ley de Transición Energética, así como con los compromisos internacionales para incrementar el uso de energías renovables en el país, la senadora del Partido Verde en el Senado de la República busca que las dependencias gubernamentales incorporen sistemas fotovoltaicos y eólicos para generar su propia energía eléctrica. La legisladora promovente de esta propuesta, lamentó que los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas sean las principales fuentes de energía eléctrica, toda vez que su quema produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, además de ser perjudiciales para el bienestar de las personas y el medioambiente, como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas. Dijo que la demanda de electricidad a nivel mundial sigue aumentando, situación que afecta a todos, por lo que la misma ONU ha realizado un llamado a los países miembros para acelerar la transición hacia un sistema energético asequible, seguro y sostenible, invertir en energías renovables, priorizar la implementación de prácticas de eficiencia energética y adoptar tecnologías e infraestructuras de energía limpia. Asimismo, Naciones Unidas, hizo un llamado a las empresas, empresarios, inversionistas para que se comprometan a obtener el cien por ciento de la electricidad de fuentes renovables, reducir el transporte y dar prioridad a telecomunicaciones, elegir transportes que exijan menos energías como el tren frente al automóvil o el avión, y a la propia población a ahorrar energía desde el hogar y los espacios laborales, así como optar por la bicicleta, caminar o usar el transporte público para reducir las emisiones de carbono. Ante esta realidad, la propuesta busca contribuir de manera significativa con este objetivo, así como con los planes y acciones del Gobierno de México en materia energética, particularmente desde el ámbito de la infraestructura gubernamental.

MARKO CORTÉS; GANA XÓCHITL Y GANA MÉXICO DE MANERA CONTUNDENTE

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, .afirmo que con propuestas claras y un contraste muy valiente, Xóchitl Gálvez ganó el segundo debate presidencial. Aseguró que la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México es oxígeno puro para todo el equipo, para la sociedad civil, para el PAN, para el PRI, para el PRD, para todos nuestros candidatos, pero más allá, para las y los mexicanos que tienen confianza y la esperanza de que las cosas en nuestro país cambien. El jefe nacional de los panistas destacó que Xóchitl Gálvez puso a Claudia Sheinbaum a la narco candidata en su lugar. Evidenció todo lo que no ha contestado. Y quedó claro que la candidata de la verdad, la candidata valiente, es Xóchitl.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; HIDALGO, SUMIDO EN INSEGURIDAD E INFORMALIDAD LABORAL POR MALA GESTIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseguró que el Gobierno de Hidalgo carece de dirección y avances sustanciales, los indicadores reflejan el mal trabajo hecho en año y medio con un aumento considerable en la inseguridad, en la informalidad laboral y un desarrollo económico con intereses particulares. El legislador refirió que la reciente Encuesta Nacional de Seguridad muestra que el estado de Hidalgo fue uno de los que tuvo una mayor alza en inseguridad, al pasar de 38 por ciento de personas que manifestaron sentirse inseguras a 53 por ciento. Asimismo, aseveró que esta cifra es terrible para el tiempo que lleva la actual administración, encabezada por Julio Menchaca Salazar. A Menchaca se le está complicando básicamente por su omisión y por su secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, quien dice que no hay inseguridad. El legislador observó que indicadores de empleo formal que se dieron a conocer muestran que el estado no va bien. Puntualizó que la informalidad en el estado empeoró al transitar al 69 por ciento y ubicarse entre los tres primeros lugares con más actividad irregular en el país. Sostuvo que la economía no ha mejorado en la entidad con el secretario de Desarrollo Económico Carlos Henkel, quien es empresario y con visión distinta a la social, a quien Menchaca le dio esta función como una concesión al Consejo Coordinador Empresarial “patito”, por lo que no hay mejoría en la seguridad social y disminución en el empleo informal. Moreira Valdez contrastó los malos resultados de Hidalgo con los obtenidos en Coahuila, que siendo del mismo tamaño, se diferencian en que este último tiene el 65 por ciento de la gente con empleo formal, misma cifra de hidalguenses en la informalidad. El legislador expresó que es preocupante que se está perdiendo un gran estado, donde el narcotráfico gana cada vez más territorio y el Consejo Coordinador Empresarial local con su dirigente, El coordinador de la bancada del PRI señaló que el gobernador hidalguense es un tipo sin horizonte, sin experiencia en la materia y con una muy limitada capacidad. Menchaca ha sido omiso en la generación de un buen sistema de educación superior y de infraestructura industrial.

DIPUTADO FRANCISCO HUACUS; EMPLAZA PRD AL INE Y AL TEPJF A INVALIDAR ELECCIONES EN DONDE SÓLO PARTICIPE UNA O UN CANDIDATO

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Francisco Huacus, reiteró el llamado de su bancada al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que presenten un acuerdo que invalide las elecciones en lugares donde, debido a la inseguridad, sólo participe una o un candidato. Lo anterior lo dijo el líder perredista en la Cámara de Diputados al reconocer que dicha situación no está normada ni regulada en la ley electoral. Aseveró que el Congreso de la Unión se encuentra imposibilitado a impulsar una adecuación en ese sentido, toda vez que las reformas electorales se deben promulgar y publicar 90 días antes de las elecciones. Por ello, urgió a las autoridades electorales para que formulen una resolución en torno a que en aquellos casos donde se quede un solo candidato o candidata, la elección se anule cuando haya indicios de que los demás contendientes tuvieron que renunciar por obviedad o amenazas por parte de la delincuencia organizada. Reconoció la importancia de que la siguiente Legislatura regule esas circunstancias en la ley electoral, al tiempo que criticó que la carta de antecedentes no penales ya no sea un requisito para ser candidata o candidato. Hay muchos que se colaron y ahora ya no tienen esa dificultad. Llamo a los partidos políticos a asumir su responsabilidad y negar el registro a quienes tengan antecedentes penales. El líder perredista reiteró que se busca evitar la intromisión del crimen organizado en las elecciones del próximo 2 de junio, votaciones que son las más grandes en la historia del país, ya que están en disputa 629 cargos federales, más de 19 mil puestos locales, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la renovación de 31 congreso estatales.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PREOCUPANTE Y ALARMANTE QUE SE RETIRE A MÉXICO DE PRUEBA PISA

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó su preocupación ante la intención de Morena de retirar a México de la prueba PISA, (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El legislador señaló que esta decisión podría tener graves repercusiones en la evaluación y mejora del sistema educativo nacional. Asimismo, resaltó la importancia de la educación como pilar fundamental para el progreso y el desarrollo de México, al destacar su papel crucial en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera para todas y todos los mexicanos Sin importar nuestras diferencias ideológicas, debemos unir esfuerzos para garantizar una educación de calidad para todas y todos, especialmente para nuestra niñez y adolescencia, quienes representan el futuro de nuestra nación. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), resaltó que la prueba PISA es un referente mundial para evaluar la preparación de las y los estudiantes a efecto de estar en posibilidad de enfrentar los desafíos del mundo real y proporcionar datos útiles y comparativos entre diferentes países. Es alarmante que se busque evitar esta evaluación de la educación en nuestro país, ya que esto dificultaría identificar áreas de mejora y fortalecer la calidad educativa. Sin evaluación de la educación, no hay mejora. Respecto al hecho de que las y los especialistas en la educación ya alertaron que México no participará en la prueba PISA del 2025, Romero Herrera señaló que el gobierno de Morena en diversas ocasiones ha expresado descalificaciones a dicha prueba educativa, por lo que no sorprende que esta administración no haya enviado la documentación y financiación necesaria para que se lleve a cabo la prueba en nuestro país. El coordinador parlamentario resaltó que Acción Nacional sí ha trabajado por la mejora continua de la educación en México, resaltando diversas iniciativas que han presentado en la Cámara de Diputados. Para el PAN la educación es base para el desarrollo de México, y por ello hemos propuesto una política educativa integral que incluya cobertura total de internet, energía eléctrica, tabletas y programas de capacitación y evaluación para maestros, así como deducción en el pago de colegiaturas. También hemos propuesto el regreso de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, mismas que Morena decidió unilateralmente y sin consultarle a la ciudadanía, eliminar.

GRUPO PALESTINO ISLAMISTA HAMÁS; LANZA ADVERTENCIA A REINO UNIDO: “SI ENVÍA SOLDADOS A GAZA SERÁN UN OBJETIVO MILITAR LEGÍTIMO”

El grupo palestino islamista Hamás advirtió a Reino Unido que si despliega militares en la Franja de Gaza, tras informaciones de que podrían ayudar en el reparto de ayuda humanitaria, serán objetivos legítimos de su brazo armado. Alertamos a Gran Bretaña, o a cualquier otro país, contra el despliegue de fuerzas en la tierra o en la costa de la Franja de Gaza y afirmamos que serán objetivos legítimos para nuestro pueblo y su resistencia. El grupo armado cargó contra cualquier iniciativa en el enclave palestino que no cuente con su beneplácito. El grupo islamista respondía a la información difundida el sábado por la cadena británica BBC, según la cual las Fuerzas Armadas británicas podrían desplegar tropas para encargarse de entregar sobre el terreno ayuda humanitaria llegada a Gaza a través del nuevo muelle flotante que está siendo construido por Israel y EEUU. La cadena pública indicó que el Reino Unido podría ser el intermediario al que se refirió Estados Unidos cuando dijo que no serían los soldados estadounidenses, sino otros, quienes distribuyeran los paquetes de alimentos enviados por barco desde Chipre y trasladados después a Gaza. El Ejército israelí aseguró en una rueda de prensa con medios internacionales que organizaciones internacionales se encargarían del reparto de la ayuda humanitaria, pero no indicó cuáles habrían aceptado colaborar.

