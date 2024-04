De narcocandidata a corrupta, intensifican ataques en segundo debate

Una subida de tono de las descalificaciones entre los candidatos, la repetición de fallas técnicas en la organización y acusaciones de corrupción y narcocandidata marcaron el segundo debate presidencial.

Los Estudios Churubusco fueron el escenario del segundo encuentro entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, en cuya organización se presentaron, como en el primer debate, fallas técnicas.

A minutos de iniciar el encuentro falló el audio, pantallas e internet desde la sala de prensa que se montó y donde cientos de medios de comunicación se quedaron sin poder enviar las incidencias de los primeros minutos del encuentro.

Durante el debate, la moderadora Adriana Pérez Cañedo regañó a Xóchitl Gálvez porque no tenía participación y sacó una gráfica que decía: “Amig@ date cuenta, Claudia miente”.

Desde el foro 2, desde el inicio del debate, la candidata Gálvez, del PRI, PAN y PRD se enfocó en Sheinbaum y trató de acorralarla durante sus participaciones, calificándola como la “candidata de las mentiras”.

La aspirante de Fuerza y Corazón por México señaló a la morenista de ser la “candidata de un narcopartido, rindiéndole culto a la Santa Muerte, mientras respondían una pregunta ciudadana sobre economía, que forma parte de los 30 cuestionamientos que se transmitieron en el segundo debate y fueron grabadas en plazas públicas.

Los tres candidatos tuvieron un intercambio sobre el precio de la gasolina, en las se acusaron mutuamente de formar parte de quienes aprobaron los gasolinazos o no cumplieron con bajar el precio de los combustibles.

La reciente reforma al sistema de afores que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar también fue un tema durante el encuentro, mientras Sheinbaum explicó que se trata de cambios para aumentar el monto de quienes reciben menos de pensión, la candidata del PAN le respondió que se trataba de un robo.

Sheinbaum reviró que Xóchitl Gálvez obtuvo 11 contratos “millonarios” con la Comisión Nacional del Agua, mientras que fue comisionada de los Pueblos Indígenas, en el sexenio de Vicente Fox.

Ante la insistencia de la morenista de que fue una ilegalidad, la candidata del PRI respondió que no se trataba de algo fuera de la ley, pues los contratos no se asignaron a la Comisión de Pueblos Indígenas y que su empresa es legal y paga impuestos.

La candidata Gálvez sacó en dos ocasiones una foto de Carlos Imaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, mientras recibía dinero y dijo que su esposo había robado; sin embargo, se trata de su expareja. Más adelante, la aspirante morenista se limitó a decir que era un asunto viejo que ya había sido aclarado.

En su oportunidad, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, mostró una foto para promocionar al candidato de su partido a la jefatura de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, al señalar que en la capital del país no se votará por el “Cártel Inmobiliario”.

La candidata panista volvió a la carga contra Sheinbaum y le pidió que “no venga la candidata del narcopartido con que a chuchita la bolsearon, que haga público cuánto dinero ha escondido su familia en paraísos fiscales”.

En respuesta, la morenista indicó que su familia siempre había pagado impuestos, era proba y no se había servido de puesto públicos para beneficios personales.

Los tres candidatos tuvieron un intercambio sobre fendi tema de la pobreza, en el que la candidata del PT y PVEM defendió que en el país hay menos personas en situación de marginación, mientras los otros dos aspirantes, Máynez y Gálvez, hicieron críticas a la política social.

En otro intercambio, la candidata morenista acusó que durante su participación como funcionaria en el sexenio de Vicente Fox guardó silencio sobre la represión a los ejidatarios de Atenco, mientras era comisionada de los Pueblos Indígenas.

Gálvez le respondió que a “diferencia de Fox, a mí ningún hombre me dice qué hacer”, la abanderada del PRI se deslindó del expresidente en otro segmente al señalar: “yo no soy Fox, él está en su rancho”.

La candidata del PRI aprovechó para mostrar otra foto de una casa de Claudia Sheinbaum en el que acusó de robársela y luego esconderla como parte de sus bienes. La abanderada morenista respondió en un segundo que eso ya había quedado aclarado.

En el tema de infraestructura, la candidata Gálvez indicó que durante la 4T hubo obras “caprichosas y ocurrentes”, como Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA, lo cual fue revirado por Sheinbaum al señalarle que 80% estaba de acuerdo con esas obras.

El candidato Álvarez Máynez presumió las obras de infraestructura y movilidad en Jalisco y Nuevo León, que dijo “esas sí no se caen”.

Xóchitl Gálvez asestó otro golpe a Sheinbaum al mostrar un frasco con agua turbia y dijo: “hay una persona que dice que es científica, y le pide a Claudia Sheinbaum una botella con agua donde acusa a la científica de dar agua con heces fecales y contaminantes … ojalá te eches un traguito para que sepas qué es lo que toman los habitantes de la ciudad”.

La candidata Sheinbaum no volteó a verla cuando presentaba el frasco de agua y en su tiempo para responderle no habló sobre eso y describió su plan para enfrentar el desabasto de agua.

Gálvez retomó las obras del Gobierno federal y dijo que son “una robadera” y pidió a Sheinbaum responder si investigaría a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta corrupción en contratos del Tren Maya. “La verdad no creo que valga la pena, ya que presente su denuncia”, respondió la morenista.

La candidata de Fuerza y Corazón por México siguió por la misma línea y atacó de nuevo a la abanderada de Morena: “hablemos del Metro, porque la candidata de las mentiras dice que no tiene que ver en la caída, pero la empresa que hizo el estudio dice que fue la falta de mantenimiento … Se te cayó un Colegio porque no aplicaste la protección civil, se te cayó el metro por falta de mantenimiento, se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito … tú no vas a ser presidente porque se te caería el país”.

Como fue la tónica de sus respuestas, la morenista dijo que todos esos temas ya habían sido aclarados y acusó a Gálvez de tratar de lucrar con las tragedias.

Mientras sonreía, la candidata del PAN mostró otro material con un documento en el que se compromete a que se sepan los costos reales de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tren Maya y AIFA y reiteró que Sheinbaum y su exesposo se robaron “dinero”.

El bloque sobre cambio climático fue uno de los únicos en que los tres candidatos se enfocaron en emitir sus propuestas, sin atacar a sus oponentes.

Aunque las reglas señalaban que solo podrían mostrar gráficas cuando tenían la participación, Gálvez mostró una foto con el mensaje: “Claudia es mentirosa serial”, mientras hablaba la candidata de Morena.

Sheinbaum le reviró y la calificó como la candidata del PRIAN, la “corrupta, vamos a decirle” y mostró un cartel que acusó a Gálvez de otorgar permisos ilegales para la construcción de una plaza comercial mientras fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo. La respuesta fue inmediata de la candidata del PRI quien le dijo que ahora le dirá “narcocandidata”.

“¿Su empresa está o no dentro de las 700 más contaminantes?, pregunta Xóchitl Gálvez a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum y acusó: “La científica que no resolvió el tema del agua, la científica que no resolvió el tema de la contaminación porque hoy la ciudad de México tiene más contaminantes que el año pasado”.

“La empresa de la que habla la corrupta candidata del PRIAN, es una empresa de mi papá y mi papá ya falleció”, respondió Sheinbaum Xóchitl Gálvez.

En la recta final del debate, la candidata del PRI acusó a Sheinbaum de no responder ninguno de sus cuestionamientos y “al rato va a decir que la caída del Metro fue culpa de Marcelo (Ebrard)”, mientras que Álvarez Máynez se quejó de la calidad del debate cuando, dijo, hay problemas más graves en el país.

A su vez, la candidata morenista indicó que no respondería “las mentiras de la candidata del PRI”.

Xóchitl se despidió leyendo una serie de preguntas a Sheinbaum y le dijo que se quedaban para el postdebate y pidió a la población que “despierten”.

Sheinbaum se despidió con esta respuesta a Gálvez: “No, no, no “ y dijo que “a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, hemos ganado el debate”.

El candidato de Movimiento Ciudadano se despidió con un mensaje que, indicó, es la visión de su hijo Luciano para el país.

