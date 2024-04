Warner Bros. Pictures cautivó a los fans de M. Night Shyamalan, quien es un director de cine, guionista y productor indoestadounidense, tras el lanzamiento del tráiler de “Trap”.

Este jueves el estudio cinematográfico estadounidense, Warner Bros. Pictures liberó el primer tráiler de “Trap” el nuevo thriller de M. Night Shyamalan.

De acuerdo con lo mostrado en el clip de 2:40 min, la trama de este proyecto versa sobre Josh Hartnett, conocido por sus papeles en películas como Pearl Harbor y La Ciudad del Pec y su hija adolescente que asisten a un concierto de la popular de la estrella pop Lady Raven, que es interpretada por Saleka Shyamalan, la hija del director.

Sin embargo, no todo es diversión y música, pues se dan cuenta de que están en el centro de un evento oscuro y siniestro.

Esto debido a que dicho evento es el lugar idóneo, para llevar a cabo una operación encubierta para atrapar a un asesino en serie que anda suelto por la ciudad. El giro es que Hartnett es el asesino que están buscando, y en su teléfono, tras entrar al baño y abrir una aplicación en su teléfono, se revela que tiene a una víctima como rehén.

La cinta, que presentó su adelanto por primera vez en la CinemaCon y que su atractivo será contar la historia “desde el punto de vista de una persona inesperada”, se estrenará el próximo 9 de agosto.

Por otro lado, este proyecto de Shyamalan, quien mencionó en entrevistas que se inspiró, en parte, en visitar a su hija durante la gira y también en “Purple Rain” de Prince, el largometraje narrativo de 1984, contará con la presencia de Josh Hartnett, Saleka, Hayley Mills, Marnie McPhail, Vanessa Smythe, Joseph Daly, Kristi Woods, Cali Erlichman entre otros.

En tanto que, si no has visto el inquietante tráiler a continuación te lo dejamos.

