Nike presentó el uniforme que utilizarán las atletas en la prueba de atletismo para París 2024, sin embargo, las mismas criticaron que el diseño “no es apto para el rendimiento” e incluso exhibe demasiado.

El uniforme femenil para el equipo de Estados Unidos en atletismo para los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido foco de críticas tras su presentación luego de que varias atletas mencionaron que el diseño es “innecesariamente revelador y sexista”.

Las imágenes para presentar el equipamiento comenzaron a ser compartidas en redes sociales y pese a que es exhibido en un maniquí se puede constatar que lleva un corte alto en las bragas, lo que desató críticas sobre su funcionalidad e imagen.

“No están hechas en absoluto para el rendimiento”, expresó la corredora de obstáculos Colleen Quigley.

Nike informó que en los Juegos Olímpico de París 2024, ofrecerá la posibilidad a los atletas de utilizar bragas o pantalones cortes, siendo que en la edición de Tokio únicamente contaba con la primera.

Al lanzar los conjuntos, la empresa mencionó que los uniformes Nike para hombres y mujeres incluyen cerca de 50 prendas y 12 estilos de competición.

La saltadora de pértiga, Katie Moon, mencionó que lo visto en el maniquí era “preocupante”, sin embargo, reiteró que cada atleta tiene un enorme catálogo de que usar y en su caso ella prefiere las bragas.

To those that have an opinion on the USA track and field uniforms, I ask you to please read this 🤗 pic.twitter.com/cSdJKXykJQ

— Katie Moon (@ktnago13) April 12, 2024