La cantante colombiana, Shakira ha aprovechado su participación en el festival de Coachella para anunciar que su próxima gira mundial iniciará en noviembre en Estados Unidos.

Esta llevará como nombre Las mujeres ya no lloran World Tour. Aunque no dio a conocer qué países recorrerá, la interprete de “Loba” sorprendió a los asistentes del festival al momento de interpretar “La fuerte” y su famosa sesión con el productor.

Durante su participación, Shakira salió desde una plataforma elevada y con vestido cuyos colores simulaban el fuego.

Tras su participación, la cantante aprovechó para dar una noticia que los fans esperaban desde el lanzamiento de su más reciente álbum

“Buenas noches Coachella! Esto es increíble. Muchísimas gracias. No saben el gusto que me da verlos […] Es lo máximo estar aquí con este público, contigo que eres mi colega y amigo. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo.

“Biza, me voy de gira. ¡Me voy de gira por fin!. Empezará aquí en noviembre de este año, en esta ciudad (California)”, anunció Shakira entre gritos de los asistentes.

Aquí el momento.

🏜️🌵 Watch Shakira performing La Fuerte + Bzrp Music Sessions Vol. 53 with @Bizarrap at #Coachella! Also, here’s the announcement for the upcoming #LasMujeresYaNoLloran World Tour, starting this November! pic.twitter.com/KxdAtSIi8Z — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) April 13, 2024

