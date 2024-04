Los diseños de las playeras hápticas están dirigidos a los aficionados con sordera o problemas auditivos del Newcastle United para que por medio de dicha tecnología puedan disfrutar de los partidos de manera sensorial.

La noticia la dio a conocer el club de las “Urracas” en sus redes sociales en el cual indicó que diseño se logró en colaboración con la empresa tecnológica de Sela.

Sela pretende que las camisetas del Newcastle United puedan ser usadas por sus aficionados que tiene problemas auditivos o padecen sordera, ya que se pretende que ellos puedan disfrutar los partidos de locales con una experiencia sensorial.

Dicha innovación se pondrá a prueba este 13 de abril cuando reciban en el estadio St. James’ Park al Tottenham Hotspurs en la Jornada 33 de la Premier League.

La implementación de las camisetas hápticas está basado bajo la supervisión de la Royal National Institute for Deaf People (RNID).

Por ello el Newcastle y Sela (nuevo patrocinador que aparecerá en la parte central de casaca del club inglés) se comprometieron con esta campaña que buscan que la implementación ayude a las personas con dichos padecimientos y que más clubes de la liga inglesa y otras echen mano de esta tecnología.

Las playeras contiene un conjunto de micrófonos que logran capturar el sonido ambiente del estadio el cual primero se captura como analógico para ser convertido a digital.

Un software especial analiza el sonido en tiempo real y lo transforma en datos transmitidos inalámbricamente a las playeras que echan mano de una antena y un chip que recibe los datos.

Posteriormente, algunos módulos de la camiseta hace que los motores hápticos emitan una vibración en resonancia con los ruidos del estadio y así se logra una experiencia sensorial táctil para los aficionados que porten la casaca.

#NUFC and @Sela have created a first in football, delivering a spectacular experience for deaf fans helping them to feel the atmosphere of a live football match.

The "Unsilence The Crowd” campaign follows the journey of lifelong fans, Ryan and David, as they feel the passion of… pic.twitter.com/vHdl7Z5qhh

— Newcastle United FC (@NUFC) April 11, 2024