El piloto Fernando Alonso dio por terminado los rumores sobre el mexicano Checo Pérez y renovó con la escudería Aston Martín.

Buenas noticias para todos los amantes del mundo del automovilismo, esto después de que se diera a conocer que el piloto Fernando Alonso ha renovado su contrato con la escudería Aston Martín.

De acuerdo con medios locales, el corredor de monoplazas está listo para hacerle una extensión a su contrato y participar por dos temporadas más dentro de este equipo.

El español fue el encargado de anunciar esta noticia en la cual ambas partes estuvieron de acuerdo para cerrar un contrato a largo plazo, lo que estaría terminando con las especulaciones de la posible llegada de Checo Pérez a esta escudería.

Por medio de un comunicado, el equipo de Mike Krack aseguró lo siguiente:

“El futuro a largo plazo de Fernando con Aston Martin Aramco es una noticia fantástica. Hemos construido una sólida relación de trabajo en los últimos 18 meses y compartimos la misma determinación para que este proyecto tenga éxito”, se leyó.

De igual manera, añadieron que han tenido un diálogo constante en los últimos meses en donde Fernando ha sido fiel a su palabra:

“Cuando decidió que quería seguir compitiendo, habló primero con nosotros. Fernando ha demostrado que cree en nosotros, y nosotros creemos en él”, escribieron.

Cabe resaltar que Alonso se unió a la escuadra de Aston Martin durante la temporada de 2023 tras reemplazar a Sebastián Vettel quien se retiró de esta categoría.

BREAKING: Fernando Alonso re-signs at Aston Martin

The two-time World Champion has signed a deal to remain at the Silverstone-based outfit ✍️#F1 pic.twitter.com/XNnw6Smnbu

— Formula 1 (@F1) April 11, 2024