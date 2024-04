El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmo que México es un país hospitalario y a lo largo de la historia se destaca en el mundo por su excepcional política exterior en materia de protección y asilo. Este es un país hospitalario, es un país para que todos podamos convivir porque nosotros somos partidarios de la fraternidad universal, pero además México tiene una tradición de años, de décadas, siglos, de protección a perseguidos, de garantizar el derecho de asilo, eso nos distingue. Eso somos en política exterior. López Obrador recordó que el territorio nacional ha sido hogar para personas de la comunidad judía y española, así como originarias de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia e incluso Ecuador, exiliadas por las dictaduras en América del Sur. Además, fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba en la Organización de los Estados Americanos (OEA). México es como su segunda patria de muchos latinoamericanos. En congruencia con sus principios y tradición histórica, el Gobierno de México tratará con pleno respeto al personal diplomático de Ecuador y sus connacionales que viven en el país o que por alguna situación están de visita; dijo que pueden permanecer en México seguros de que serán tratados con humanismo. La instrucción fue que se les respetara a todos ellos, que no hubiese mal trato a nadie. Nosotros somos pueblos hermanos, esta es una circunstancia de otro tipo, ellos no son responsables. Estas son decisiones mal tomadas en la cúpula del gobierno de su país, pero una cosa son los pueblos y otra cosa son los gobiernos. El presidente confirmó que el gobierno de Ecuador sí prohibió los viajes aéreos a México luego de darse a conocer un comunicado de la Dirección General de Aviación Civil, emitido el 7 de abril, que negaba dicha decisión.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SOLIDEZ Y EFICACIA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, BUENOS RESULTADOS DE BANXICO

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el senador Ernesto Pérez Astorga, compareció la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien expuso las principales acciones que se han adoptado para promover el sano desarrollo y buen funcionamiento de los sistemas financieros, así como para procurar el poder adquisitivo de la moneda mexicana. El senador Ernesto Pérez Astorga expresó que la solidez y la eficacia de las finanzas públicas del país dependen en gran medida de la labor realizada por el Banco Central, cuya dedicación y experiencia son indispensables para enfrentar los desafíos económicos presentes y futuros. Reconoció el compromiso de la gobernadora del Banco de México y de su equipo, pues la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos es la base de una democracia sólida y participativa. El legislador comentó que su papel como institución, rectora de la política monetaria y financiera, es crucial para garantizar la estabilidad económica y promover el crecimiento sostenible. Rodríguez Ceja, aseguró que se tiene previsto que la inflación, general y subyacente, disminuyan, pero se requiere continuar con un manejo responsable y prudente de la política monetaria, además de que la estabilidad del sistema financiero mexicano ha mostrado fortaleza y resiliencia. Recordó que, en los últimos años, el mundo ha enfrentado presiones inflacionarias de una severidad y diversidad que no se veían en décadas, pues entre 2021 y 2022, la inflación en México y en el mundo registró una marcada tendencia ascendente, debido a la emergencia sanitaria y posteriormente al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ante este repunte significativo de la inflación, dijo, la respuesta oportuna y contundente del Banco de México evitó efectos de segundo orden en la formación de precios, así como un eventual “desanclaje” de las expectativas. Subrayó que, durante 2023, la actividad económica de México se mostró resiliente y se expandió a una tasa anual de 3.2 por ciento, resultado mayor al previsto a inicios de año. Además, aseveró que el favorable desempeño observado en 2023 respondió al desvanecimiento de algunos choques impuestos por la emergencia sanitaria, al dinamismo de la economía de Estados Unidos y al impulso del gasto interno. Destacó que, de acuerdo con previsiones, se anticipa un crecimiento del Producto Interno Bruto para 2024, de entre 2.2 y 3.4 por ciento, con una estimación central de 2.8 por ciento; proyección que contempla que en los próximos trimestres el consumo crezca y que el dinamismo de la inversión, tanto pública como privada, contribuya con el crecimiento de la economía nacional. Para 2025, indicó, se prevé un crecimiento de la economía de entre 0.7 y 2.3 por ciento, con un estimado puntual de 1.5 por ciento. Esta previsión, agregó, considera los esfuerzos de consolidación fiscal sobre la dinámica del gasto interno, en adición a un mejor desempeño de la demanda externa en relación a 2024. Para ambos años, aseveró, se espera que el proceso de relocalización en marcha brinde cierto impulso a la actividad económica; no obstante, se reconoce la incertidumbre con respecto a la magnitud y efectos de este fenómeno. Victoria Rodríguez Ceja refirió que el avance en la desinflación a lo largo de 2023 y en lo que va de 2024 ha sido significativo, luego de alcanzar un máximo de 8.7 por ciento en agosto de 2022 y ubicarse en 7.82 por ciento en diciembre de ese mismo año. La inflación general anual continúa a la baja y se situó en 4.42 por ciento en marzo de este año.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PROMUEVE PROTEGER AHORROS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, suscribieron una iniciativa que busca avanzar por la justicia social a través de la reducción de la pobreza en la vejez, la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de la economía de las personas adultas mayores. Para ello, plantearon modificaciones a la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el fin de asegurar la imprescriptibilidad de los ahorros en cuentas individuales para el retiro de las y los trabajadores al servicio del Estado y crear el Foro de Pensiones para el Bienestar. Mier Velazco destacó la importancia de atender las deficiencias significativas del sistema de pensiones actual en materia de cobertura y suficiencia, ya que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sólo el 30 por ciento de las personas mayores de 65 años reciben una pensión. Aunado a lo anterior, manifestó, diversos estudios reportan que la suficiencia de las pensiones en el país se encuentra entre 30 y 60 por ciento. Es decir que, a pesar de alcanzar el tiempo de cotización necesario para obtener una pensión, el monto de ésta sólo llega a menos del 60 por ciento del último salario percibido por las y los trabajadores. Esta situación daña la economía de las familias de manera dramática. Es evidente que la situación actual del sistema de pensiones en México es insostenible y requiere de acciones contundentes por parte del Estado. En ese sentido, apuntó, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene como objetivo primordial garantizar una vejez digna, tranquila para todas y todos los ciudadanos mexicanos, especialmente para aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica. Mier Velazco explicó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público para asegurar que las y los ciudadanos cuenten con los recursos para vivir una vejez digna. Agregó que será administrado con la mayor honestidad y participación de los propios trabajadores y será constituido por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, enfatizó que otro de los objetivos primordiales de la iniciativa será garantizar que los ahorros en cuentas individuales para el retiro de las y los trabajadores al servicio del Estado sean imprescriptibles. Esto significa que los recursos acumulados en las cuentas individuales no podrán nunca ser objeto de pérdida, caducidad o prescripción. Además, la presente iniciativa busca fortalecer el derecho de información de las y los trabajadores respecto del nivel de ahorro que se refleja en sus estados de cuenta, emitidos por las Administradoras de Fondo para el Retiro, conocidos como Afores.

MARIO DELGADO; LAS ENCUESTAS POST DEBATE MUESTRAN QUE CLAUDIA SHEINBAUM LLEVA VENTAJA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró que, según los primeros sondeos después del debate presidencial, Claudia Sheinbaum mantiene su ventaja de dos a uno frente a la candidata del PRIAN. Nada más no levantan en las encuestas. Ya salieron las encuestas después del debate y seguimos con esa gran ventaja de más de dos a uno. En el encuentro con militantes y simpatizantes que encabezó Claudia Sheinbaum Pardo en Chimalhuacán, Estado de México, el también coordinador general de campaña apuntó que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia contestó con firmeza a las mentiras de la abanderada del PRI y del PAN. Me gustó mucho la firmeza con la que le contestó nuestra candidata a la de la derecha, que llevó puras mentiras, puras falsas acusaciones; porque no tiene nada que proponerle a México. Porque aunque lo niegue, es la candidata del PRI y del PAN y eso sólo representa corrupción. Afirmó que la ganadora del debate fue claramente Claudia Sheinbaum. Hasta los comentócratas de la derecha, todos tuvieron que reconocer que sólo hubo una ganadora del debate. Hay que felicitar a nuestra candidata; qué digo candidata: a la próxima Presidenta de México, por su desempeño en el debate. Se vio como presidenta. Mario Delgado remarcó que el pueblo de México ya decidió apoyar la transformación, por lo que los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia obtendrán la victoria el próximo 2 de julio.

XÓCHITL GÁLVEZ; ELLOS QUIEREN IDEOLOGÍA, NOSOTROS QUEREMOS TECNOLOGÍA

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno implementará un nuevo modelo educativo enfocado en el aprendizaje esencial de los estudiantes y no en la memorización de los contenidos. En un encuentro con simpatizantes en Tlaxcala, la ingeniera aseguró que trabajará para que niñas, niños y adolescentes tengan una tableta con internet, aprendan inglés, habilidades digitales, inteligencia artificial y robótica. A nuestros niños los vamos a educar para que estén a la altura del primer mundo, porque queremos empleos del primer mundo. Queremos niños y jóvenes bien preparados y capacitados. Ese es el proyecto de educación que nosotros traemos. Un nuevo modelo educativo enfocado al aprendizaje esencial no a la memorización. Ellos lo que quieren es ideología, nosotros lo que queremos es tecnología. Agregó que propone la Beca Universal para estudiantes desde preescolar a preparatoria, tanto públicas como privadas. Hay papás que hacen el esfuerzo para mandar a un hijo para mandarlos a una escuela privada y no por eso son millonarios. Recordó que regresarán las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles que eran de gran apoyo para las madres trabajadoras, pero que el actual Gobierno Federal quitó. En materia de seguridad, aseguró que terminará con los abrazos a los delincuentes y combatirá la trata de personas que es uno de los delitos que más afecta a esta región. Gálvez Ruiz llamó a los asistentes a salir a las calles y conquistar millones de corazones para que el próximo 2 de junio manifiesten su ánimo por un México en paz.

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN; SHEINBAUM MIENTE; FAMILIARES TIENEN CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES

La senadora Kenia López Rabadán, aseveró que es necesario que México sepa cuánto dinero hay en los “Panama Papers” de la señora que quiere continuar un segundo piso de la corrupción. Claudia Sheinbaum le mintió a millones de mexicanos en el debate del INE, sabemos que su familia tiene cuentas en paraísos fiscales. La senadora panista evidenció la negativa de Claudia Sheinbaum durante el debate presidencial, al momento en que Xóchitl Gálvez le preguntó sobre la información de los “Panama papers”, donde su familia tiene tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos, misma información que negó y un día posterior en una entrevista aceptó que esa cuenta era de su abuelita y la heredó principalmente a su tía. Son una vergüenza ética. Todo lo que han dicho es pura politiquería. La señora ‘corcholata’ ya aceptó que su familia sí tiene dinero en los ‘Panama Papers’, y desde aquí le pregunto a la señora Claudia Sheinbaum: ¿Su mamá? ¿Su mamá es la persona que tiene cuentas en paraísos fiscales?, si es ella, es necesario que México lo sepa. Sin lugar a dudas, dijo, México tiene que saber cuánto dinero de la familia Sheinbaum hay en paraísos fiscales; México tiene que saber cuánto dinero hay en aquel esquema de evasión de impuestos de la señora que quiere continuar un segundo piso de la corrupción.

SENADORA CORA CECILIA PINEDO ALONSO: REAFIRMA PROCESO DE RATIFICACIÓN DEL EMBAJADOR LUIS JAVIER CAMPUZANO PIÑA

A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, hago uso de esta tribuna para referirme al proceso de ratificación del Embajador Luis Javier Campuzano Piña, que el Titular del Ejecutivo Federal, haciendo uso de la facultad que le confiere el Artículo 89 fracción III de nuestra Constitución, tuvo a bien designar ante el gobierno de Malasia. En la reunión de trabajo que sostuvimos las comisiones codictaminadoras para analizar dicha ratificación, las y los senadores integrantes de los diversos grupos parlamentarios pudimos constatar el amplio conocimiento del Embajador designado, producto de décadas de experiencia diplomática al servicio del Estado Mexicano. Con su puntual plan de trabajo, así como sus destacados comentarios y respuestas a los planteamientos realizados durante este encuentro, el Embajador Campuzano demostró su firme compromiso de hacer de las relaciones México-Malasia, una de las más dinámicas en la región Asia-Pacífico. A Malasia se le reconoce como el corazón del Sudeste Asiático, cuya multiculturalidad la hacen una nación con gran riqueza gracias a las diferentes razas, lenguas y religiones que la conforman. Asimismo, Malasia guarda una posición estratégica en el mundo pues por el Estrecho de Malaca circula una gran parte del petróleo del mundo y del comercio internacional. Además de ser un país que goza de gran estabilidad política, modernas infraestructuras, atractivos incentivos para las empresas inversoras, liderazgo emergente en el turismo médico y una nación vanguardista en los esfuerzos de conservación ambiental. La encomienda del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña resulta de la mayor relevancia para concretar una vinculación efectiva con la región del sureste asiático, y mostrar a México como un aliado confiable en el entorno global. Al ratificar este nombramiento, desde el Senado de la República refrendamos nuestro claro compromiso de coadyuvar a una política exterior con visión de Estado que brinde más beneficios a toda nuestra población.

SENADORA IMELDA CASTRO; POR ODIO AL PRESIDENTE Y LA 4T, ALGUNOS OPOSITORES NO VEN QUE NADA JUSTIFICA EL ATAQUE A MÉXICO EN SU EMBAJADA DE ECUADOR

La senadora Imelda Castro Castro, lamentó que no existe perspectiva política ni legal para justificar los hechos ocurridos en Ecuador; aquellos y aquellas de la oposición que se niegan a ver lo inaceptable de este ataque que, por cierto, son pocas personas, por su aversión al presidente y al proyecto de la Cuarta Transformación, le están dando la espalda al país movidos meramente y movidas por el odio, están demostrando que su odio trasciende fronteras. La legisladora fijó postura a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en torno a lo ocurrido la noche del viernes 5 de abril en la ciudad de Quito, Ecuador, cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Ecuador y sustrajo con violencia a un asilado político. Lo ocurrido fue un acto sin precedentes contra el derecho internacional, que será recordado por la historia como un episodio penoso para el país del cono sur y para la diplomacia. La senadora sinaloense dijo que el Grupo Parlamentario de Morena respalda a la cancillería mexicana y al presidente de México en su decisión de romper relaciones diplomáticas con Ecuador y en el repudio a la irrupción ilegal y violenta a la embajada de México en ese país. Reconoció al personal diplomático mexicano que se apegó a los protocolos y defendió la soberanía nacional, exponiendo incluso su vida, especialmente el encargado del despacho de la embajada, a quien consideró como un gran patriota, por lo que, a su solicitud, el Pleno aplaudió a Roberto Canseco Martínez. Al gobierno de Noboa se le olvidó que Ecuador dio asilo a Julian Assange por 7 años en su embajada de Londres y la comunidad internacional estuvimos atentos a la amenaza del Gobierno británico de invadir la embajada. Por ello, consideró que es una tragedia que estos episodios sean dirigidos por rencores políticos y gobernantes que desconocen su historia y la misma historia de las relaciones diplomáticas. El pueblo de Ecuador siempre tendrá en los mexicanos a un pueblo hermano y solidario; daremos todo nuestro apoyo a las medidas que tome el presidente de México en las instancias internacionales y algún día la gente de Ecuador verá tiempos mejores.

RUBÉN MOREIRA; INFORMA QUE SE PREPARA INICIATIVA INTEGRAL PARA ATENDER INSEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, informó que un grupo de trabajo encabezado por el diputado Elías Lixa Abimerhi (PAN) prepara una iniciativa de reforma integral para atender la inseguridad en el país, en el marco del proceso electoral. Junto al coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Francisco Javier Huacus Esquivel y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Elías Lixa Abimerhi, indicó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunió con el titular de la Fisel, anteriormente conocida como la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), José Agustín Ortiz Pinchetti. Asimismo, la Jucopo dialogará con la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddie Zavala, para después hacer un pronunciamiento de todas las fuerzas políticas relacionado con la violencia que está suscitándose en el país. Estaremos ahí hablando del riesgo que tiene la democracia y ahí abordaremos toda esta temática de la violencia metiéndose en los procesos electorales que yo insisto, y hemos platicado desde hace mucho tiempo, es el mayor enemigo de la democracia mexicana. El líder parlamentario puntualizó que las y los legisladores no tenemos la fuerza pública de nuestra orden, pero sí tenemos el deber civil, el deber legislativo y el deber moral de decir están matando a los candidatos, y seguramente van a actuar el día de elección para impedir la instalación de las casillas, van a ampliar el día de la elección para impedir que los votantes.

MARKO CORTÉS; PEDIMOS CANCHA PAREJA AL ÁRBITRO ELECTORAL

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que se le está pidiendo al INE que busque las condiciones para que haya una contienda electoral equitativa y cancha pareja. En reunión que sostuvieron los dirigentes de PAN, PRI y PRD y la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, con la consejera presidenta, Guadalupe Taddei y consejeros electorales, el líder de Acción Nación Nacional informó que se pidió formalmente una campaña institucional de difusión en la que se aclare que los programas sociales no tienen dueño. Nuestra petición es que se diga que es delito electoral hacer uso de los programas sociales y coaccionar el voto, que con toda claridad se diga, con precisión, que no tienen paternidad y que no deben de ser usados electoralmente. El dirigente advirtió que también se solicitó al árbitro electoral la cancelación de las conferencias mañaneras al considerar que son una aberración, ya que el presidente es reincidente una y otra vez, no hace caso y se burla de la autoridad al involucrarse en las campañas. Indicó que el ofrecimiento por parte de todos los consejeros fue que el tema se discuta en Consejo General.

MARYCARMEN REYES OROZCO; TOMA PROTESTA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY; PEDRO RODRÍGUEZ VILLEGAS PIDE LICENCIA

Durante la Nonagésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, las y los integrantes del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza aprobaron y autorizaron al Presidente Municipal, Pedro David Rodríguez Villegas, su solicitud de licencia para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones hasta por un período de 58 días naturales, para ejercer sus derechos político-electorales. La licencia de separación de funciones del Alcalde tendrá una temporalidad que inicia el próximo 25 de abril de 2024 y se dará por concluida el día 21 del mes de junio del mismo año. Después de la aprobación por unanimidad, a propuesta del mismo Rodríguez Villegas, se aprobó y autorizó la designación de la Cuarta Regidora, Marycarmen Reyes Orozco, como Presidenta Municipal por Ministerio de Ley hasta por un periodo de 58 días naturales para los efectos de cubrir la licencia temporal del Presidente Municipal Constitucional. Esta propuesta también fue votada por unanimidad. Durante la sesión, Marycarmen Reyes Orozco tomó protesta ante el Cabildo en pleno para ejercer sus funciones como Presidenta Municipal por Ministerio de Ley en la fecha definida.

JOE BIDEN; DECISIÓN IMPORTANTE SOBRE CONTROL MIGRATORIO A FINALES DE ABRIL

El presidente Joe Biden podría dar a conocer a finales de abril una nueva orden ejecutiva sobre la frontera, a fin de tener mayor control del flujo migratorio, bajo una facultad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Joe Biden podría dar a conocer un plan de inmigración que le permita cerrar la frontera con México en forma unilateral, a fin de controlar el flujo de inmigrantes. En medio de las negociones bipartidistas en el Congreso para destinar más fondos a la frontera, el presidente Biden dijo que estaba dispuesto a cerrar la frontera, si el Congreso le otorgaba esa facultad, pero la Ley de Inmigración y Nacionalidad tiene una sección que le otorgaría tal poder. Bueno, yo sugerí eso. Estamos examinando si tengo o no ese poder. Tendría ese poder según la legislación. Cuando la frontera tiene más de cinco o cinco mil personas por día tratando de cruzar la frontera, porque no se puede controlar, hay que reducir la velocidad. No hay garantía de que tenga ese poder por mí mismo, sin legislación. Y algunos han sugerido que debería seguir adelante y probarlo. Y si el tribunal me bloquea, el tribunal me bloquea. Pero estamos tratando de solucionarlo, solucionarlo ahora mismo.

