El recurso para incrementar los programas sociales saldrá de la eficiencia en el gasto y no de una reforma fiscal, aseguró la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Ante mujeres en el evento Expansión Mujeres Summit 2024, la abanderada del PAN, PRI y PRD desglosó los programas sociales que implementará en caso de ganar la presidencia de la República el próximo 2 de junio.

Habló de la tarjeta “Mi salud” con la que se garantizará el abasto de medicamentos; de la tarjeta “La Mexicana” con la que se entregarán 5 mil pesos mensuales a mujeres violentadas; de la disminución de la edad para recibir la pensión universal a partir de los 60 años; del programa “Sí sí. Sí estudio y sí trabajo” para que los jóvenes estudien y trabajen entre otros; por lo que fue cuestionada sobre de dónde saldrá el recurso para ellos y si haría una reforma fiscal.

“En una primera etapa, no. Tenemos que empezar a ampliar la base tributaria, pero el que tributa tiene que saber que está obteniendo algo”, declaró.

La ingeniera Gálvez Ruiz también se comprometió a respetar la ley en torno a las libertades obtenidas como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

“Hoy estuve con toda la jerarquía católica en la mañana y esto fue un tema y en ese sentido, yo soy una mujer de leyes, que respeta; eso está por encima de cualquier convicción personal que yo pueda tener. Segundo, sí soy una mujer de libertades, pero también creo hoy una mujer no tiene la libertad de tomar una decisión, porque está sola”.

Advirtió que no existe una política de Estado para acompañar a las mujeres en la maternidad y consideró que el gobierno también tiene que hacer la otra parte, acompañar a las mujeres para que ser mamá no sea un tormento para las que lo deciden hacer.

Y aprovechó para sincerarse respecto al padre de su hija mayor, “yo no he hablado mucho de este tema, pero el papá de mi hija se fue cuando yo tenía seis meses de embarazo, o sea, y la verdad me quedé sola y enfrente. Entonces quién más que una mujer que puede comprender lo que pasa y yo un día antes de dar a luz, seguía chambeando, porque había que pagar el parto, entonces, creo que soy una mujer a la que le ha pasado prácticamente de todo y por eso se puede poner en los zapatos de otras mujeres”.

La candidata presidencial dijo que en su Gabinete habrá mujeres incluso consideró en llevarse a Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y exjefa del SAT para cobrar en Hacienda.

“Nos salió buena, la verdad, salió buena … Si es gente brillante, capaz, trabajadora. Digo, creo que no se quedarán ellos conmigo, ¿verdad? Porque no sé si pasen, no sé si pudieran pasar varios de ellos su revisión patrimonial”, aclaró en referencia a funcionarios de la 4T.

