Un policía capitalino fue suspendido luego de que le pegó con un palo a un perrito, en una estación del Metrobús de la Ciudad de México.

A través de las redes sociales circula un video en el que un uniformado fue captado golpeando a un perrito callejero y luego fue increpado por una mujer que grabó el suceso.

De acuerdo a los reportes, los hechos ocurrieron en el mes de febrero en la estación Venustiano Carranza de la Línea 5 del Metrobús.

En el video se aprecia a un perrito en dicha estación, posteriormente, apareció un policía auxiliar, quien utilizó un palo para para golpear al can.

La mujer que grabó lo ocurrido, le preguntó al oficial por qué había agredido al lomito y aunque el uniformado le respondió con la interrogativa de que si era suyo el can, la ciudadana le reclamó que aunque no venía con ella, esto no era motivo para golpearlo.

“[…] Pero no le tiene que pegar a un perro. No le tiene por que pegar a un perro. […] Si no viene conmigo, le estoy diciendo que yo no lo traigo, se me pegó. Porque yo venga pegada con usted, ¿vengo con usted? No, verdad.”, le respondió la mujer al policía.

Aunque el policía negó que le había pegado al lomito, la mujer dijo que había grabado el acto y le mencionó que sus superiores se iban a enterar de la agresión tras la difusión del video.

Policía suspendido

Luego de que el video se viralizó, personal de la Dirección de Inspección General de la Policía Auxiliar identificó al oficial y lo citaron a rendir su declaración.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que mientras se realizan las indagatorias, el policía fue suspendido de sus funciones.

Además, mencionaron que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya integró una carpeta de investigación administrativa interna por lo sucedido.

Por último, la SSC condenó la agresión al perrito y reiteró su compromiso de “no tolerar conductas contrarias al código de ética y los principios que rigen a la Institución”. Agregaron que cualquier hecho de abuso popular o fuera del protocolo, será investigado y sancionado.

