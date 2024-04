Ronda Rousey denuncia acoso en WWE

Recientemente, en una entrevista promocionando su nuevo libro, ‘Our Fight’, la excampeona femenil de WWE, Ronda Rousey, reveló algunos conflictos internos que atravesó en la empresa, entre ellos, una incómoda situación de acoso con un luchador del roster.

El incidente que denuncia Rousey, señala a Drew Gulak como el agresor asegurando que el hecho se dio tras bambalinas, y que el atleta quiso faltarle al respeto.

“Una vez estaba esperando para ir a hablar con Triple H en la sala de guionistas. Yo estaba allí con Bruce Prichard y otro de los escritores. Ese tipo agarra el cordón de mis pantalones de chándal y nadie reacciona, como si esto fuera normal”.

Tras lo sucedido y que ella notara que ninguno de los presentes reaccionó, decidió ponerlo en su lugar por su cuenta.

“Lo coge y empieza a irse por el pasillo y yo le digo: ‘¿Qué coño ha sido eso? ¿Por qué agarras el cordón de mi chándal? Si mi marido estuviera aquí a mi lado, ¿te sentirías cómodo acercándote a mí y agarrando el cordón de mi chándal?’. Nadie a mi alrededor actuó, como si fuera normal”

La también excampeona de UFC señala que no vio nada gracioso en la manera de actuar del luchador y que además se notó sorprendida de que ninguno de los otros atletas que allí se encontraban hicieran algo para encarar a Gulak.

“Todos los chicos a mi alrededor estaban como si fuera algo habitual. ¿Qué les pasa a estas otras chicas cuando no es en un pasillo?”.

Además de dar la declaración en una entrevista a un medio deportivo, la luchadora también compartió un post en X el cual bajó de su cuenta, no obstante, Drew Gulak también compartió su respuesta ante las acusaciones de Ronda.

“Vi a Ronda hablando con un grupo en el pasillo. Me detuve para saludar y estrecharles la mano a todos, y en un intento de estrecharle la mano, accidentalmente toqué su cordón. Un completo accidente, y le pedí disculpas por el percance”.

Backstage at a WWE event in 2022, I saw Ronda talking with a group in the hallway. I stopped to say hi and shake all their hands, and in an attempt to shake her hand, I accidentally touched her drawstring. Complete accident, and one that I had apologized to her for the mishap.

