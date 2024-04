Patrick Sandoval, pitcher de Los Angeles Angels, obtuvo su primera victoria de la temporada en las Grandes Ligas (MLB), tras imponerse a la novena de los Miami Marlins con un marcador 10-2.

Sandoval estuvo presente en 5.2 entradas del juego, en la que únicamente pudieron hacerle cuatro hits, dos carreras, dos pasaportes y siete ponchados por strikes en los 93 lanzamientos que realizó.

Los Angels abrieron el marcador con dos carreras tempraneras, hechas por los jugadores Mike Trout y Luis Rengifo.

Posteriormente, en la tercera oportunidad que tuvieron, el marcador ya se colocaba a favor de los angelinos con un 4-0 contundente.

En un momento dado, los Marlins parecían estar despertando sus esperanzas en el diamante y recortaron distancia en la entrada baja, por las actuaciones de Avisail García y Luis Arráez.

Pese a sus esfuerzos realizados, los de Miami no pudieron revertir el resultado y el augurio de una victoria contundente del equipo de Los Angeles ya era inevitable.

Trabajando bien en las almohadillas, la caja de bateo y en los pitcheos, Angels vio su oportunidad de alargar su resultado y así lo hicieron.

Seis carreras más sumaron en la pizarra, lo que solo confirmó aún más el dominio que tuvo la novena donde milita Patrick Sandoval.

Blanqueados en varias entradas, los Marlins ya no lograron hacer más ante el resultado que favoreció a los Angels, quienes se llevaron la victoria con un 10-2 y conocieron un resultado así por primera vez en esta temporada.

Por su parte, los Miami Marlins aún no conocen la victoria en el arranque de la campaña de la MLB.

