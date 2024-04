Tras haber sido reportado como desaparecido por haber orquestado un accidente vial en donde personas resultaron lesionadas, el receptor de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, se pronunció a través de su abogado y se mostró dispuesto a cooperar con las autoridades.

De acuerdo con la información obtenida por ESPN, el abogado de Rashee Rice expresó que el jugador se encuentra cooperando con las autoridades de Dallas, después de que su vehículo a alta velocidad impactara contra varios vehículos y esto dejará a varios lesionados.

“En nombre de Rashee Rice, sus pensamientos están con todos los afectados por el accidente automovilístico del sábado”, indicó Royce West, abogado de Rashee.

También detalló que Rice se encuentra charlando con las autoridades y “tomará las medidas necesarias” para abordar la situación de manera “responsable”.

En días pasados se informó a un medio local de Dallas que los funcionarios de la ley estaban buscando a Rashee, quien estaba en calidad de desaparecido, luego del impacto que se suscitó en contra de seis vehículos y que dejo a cuatro personas con heridas leves y y dos fueron trasladadas a un hospital.

Pese a lo dicho, se confirma que el jugador posiblemente se encuentra bien de salud y ya se presentó para comparecer con las autoridades correspondientes.

Por medio de un video que circula en redes sociales, una cámara que grabó el parabrisas de un automóvil que justo iba detrás de los coches exóticos pudo captar el momento del choque.

Con un Chevrolet Corvette y un Lamborghini a alta velocidad, fue como el receptor de los Chiefs y un supuesto amigo comenzaron presuntamente a competir en “arrancones”.

Posteriormente, perdieron el control de ambos vehículos, lo que provocó que el “Lambo” se estampara con un muro de contención y posteriormente se generara una colisión en cadena.

En otros videos se pudo captar que Rice y los acompañantes bajaron de los vehículos y abandonaron la escena caminando y sin signos de haber sido dañados por la colisión.

Mark Donovan, presidente del equipo de Kansas City, mencionó que continuan en espera de más pruebas, pues en este momento “no los tienen”, sin embargo, se encuentran felices de que los lesionados no presentaran mayores complicaciones.

Cabe mencionar que Rashee Rice de 23 años, es originario de Texas -estado en donde se suscitó el accidente-, ahí jugó futbol americano en la universidad SMU de Dallas y fue seleccionado por Chiefs en la segunda ronda del año pasado.

Teniendo una campaña de 2023-2024 impecable, Rice figuro como el segundo mejor ofensivo de los Chiefs, solo detrás de Travis Kelce, ala cerrada del equipo.

El joven jugador suma hasta el momento 79 recepciones, 938 yardas recibidas, 26 recepciones de 262 yardas y un touchdown durante la postemporada pasada. Además, tuvo minutos en el pasado Super Bowl LVIII.

SMU alumnus Rashee Rice @RiceRashee11 with a crucial first down catch in overtime that set up the win for the Kansas City @Chiefs 🏈 as Champions of @SuperBowl LVIII pic.twitter.com/SAx1nRDneU

— Greg Gaylor (@SMUMustangAlum) February 12, 2024