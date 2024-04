¡Atención cinéfilos y fans de las artes marciales! Aquí les decimos de qué va la cinta titulada “Road House” (El Duro en español) , la cual rescata un clásico de acción ochentero.

La película ‘El Duro’, que es un remake del film de 1989 protagonizado por Patrick Swayze, destaca por su autoconciencia narrativa y los guiños al western en la figura del protagonista interpretado por Jake Gyllenhaal y la participación del controvertido luchador irlandés Conor McGregor.

La cinta llegó al catálogo de Prime Video el pasado 21 de marzo y en tan solo un par de semanas se ha convertido en el top # 2 en México, pues ha cautivado a los espectadores no solo con la historia sino con toda la acción y adrenalina que brinda este clásico de culto de los 80.

Esta nueva propuesta, que estuvo bajo la dirección de Doug Liman y tiene una duración de 123 min, se centra en Elwood Dalton, un personaje carismático y temerario, que se convierte en jefe de seguridad de un bar para erradicar bandas que causan disturbios.

Sin embargo, el fornido luchador de UFC que busca una segunda oportunidad en su vida mientras pone orden en un bar ubicado en Los Cayos, Florida, valiéndose de lo que mejor sabe hacer, golpear a quienes causan disturbios, aunque eso lo lleva a poner en riesgo otra vez su vida.

Esto se debe a que, poco a poco, devela como un grupo de “malditos” buscan hacerse del terreno donde está el bar para construir un hotel . Y también porque interfiere en negocios turbios.

Ante esto, los villanos contratan a Knox (Conor McGregor), para que quite del camino a Dalton, pero no será fácil, pues será un “hueso difícil de roer”.

“El duro” que contó con el guion de Anthony Bagarozzi y Charles Mondry, basado en los personajes creados por David Lee Henry y Hilary Henkin. Aparte de Jake Gyllenhaal participan Daniela Melchior como Ellie, Billy Magnussen como Ben Brandt, , Jessica Williams como Frankie, B.K. Cannon como Laura, y Joaquim de Almedia como el Sheriff Black, entre otros.

Así que, si aún no has visto esta explosiva cinta, te dejamos los tráilers para que te animes a darle una oportunidad a esta película que homenajea a su predecesor.

Take it outside. Road House is open for business March 21. pic.twitter.com/SSODnR8Eci

— Prime Video (@PrimeVideo) January 25, 2024