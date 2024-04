A Danna la hemos conocido desde niña como actriz y cantante, pero al paso de los años ha evolucionado, ya que no estaba conforme con el rumbo de su carrera.

Y es que con su álbum Childstar busca contar varios momentos de su vida, la cual ha estado entre reflectores, con los que se ha reconciliado recientemente.

“Me gustaría que en cuanto saliera pudiera interpretarlo a su manera. Está hecho con mucho amor, para mí. Es un regalo para esa Danna”, mencionó en convivencia con la prensa, pues ya había una serie de preguntas hechas para la conferencia.

Aunque reveló haber tenido un ataque de ansiedad, Danna compartió emocionada que este es el primer álbum que disfrutó hacer en toda su carrera.

“Hoy en la mañana no podía salir de casa por la emoción, por ansiedad. Para ponerles en contexto, para mí es el primero como artista y llevo tiempo descubriéndome. Encontré mi sonido y me da gusto que me escuchen a mi por primera vez”.

De acuerdo a la cantante, quien desde hace un par de semanas cambió su nombre artístico por sólo Danna, este material le llevó cuatro años realizarlo y todo inició con el tema Xtasis, el cual inauguró su nueva etapa.

“Hemos trabajado mucho en el concepto visual y es un orgullo saber que está hecho por gente latina, por gente que puso cada una de sus fibras en él. Esto es el inicio de algo bien grande”, adelantó.

CREAR DESDE LOS MONSTRUOS Y LAS PASTILLAS

Danna aseguró que con este material busca compartir varios momentos de su vida y que fue creado con base a su salud mental, la cual también se ha visto comprometida.

“La inspiración nació desde la oscuridad, la depresión. Al mismo tiempo, gracias al amor y a permitirme ser, sin esperar ni pretender nada. Ahí es cuando empecé a crear”, mencionó.

“Tuve que tomar mucha terapia. Es este diagnóstico que te da el psicólogo y en el que nos enteramos que no tenemos la vida perfecta y eso aprendemos cuando interiorizamos.

“Es un poco llevarlo a la fantasía pop y me gusta vivir en esta fantasía. Fue un experimento que nos salió bastante bien. Me siento plenísima”, agregó.

Sobre el concepto de su portada, Danna aclaró que el círculo representa una coladera, sitio al que cayó, el que sostiene a sus fobias, a las personas y todo aquello que representa la toxicidad que ha vivido.

“Soy una estrella, he trabajado muchísimo y eso para mí es concientizar y quiero seguir puliéndome. Quiero hacerlo para seguir brillando. Me identifico completamente y no soy una estrella fugaz. Quiero compartir mis experiencias en mis letras para poder sanarme.

“Sólo tenemos una vida. El círculo es una coladera en el que está la agorafobia, la toxicidad, la industria, la prensa y todo esto que romantizamos”, finalizó Danna.

Childstar, donde experimentará con más sonidos pop, bajo la producción de Manuel Lara y Alex Hoyer, estará disponible el 11 de abril en todas las plataformas musicales.