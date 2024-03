Luego de causar revuelo en Estados Unidos, este 16 de abril la plataforma MAX estrenará para Latinoamérica el documental El lado oscuro de la fama infantil.

Este consta de cuatro episodios en el que retrata la historia de distintos actores que formaron parte de las producciones más importantes de Nickelodeon como All That y The Amanda Show, creados por Dan Schneider.

En este se habla de abuso, sexismo, racismo y hasta comportamientos inapropiados con menores de edad.

Algunos de los testimonios son de diversas figuras que participaron en serie de Schneider como exmiembros del elenco de All That como Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne, Katrina Johnson y el director Virgil Fabian, los guionistas Jenny Kilgen y Christy Stratton de The Amanda Show, y Alexa Nikolas de Zoey 101.

Este documental está dirigidao por Mary Robertson y Emma Schwartz, y producida por Maxine Productions y Sony Pictures Television.

LDAV