A través de X- antes Twitter-circula un vídeo que muestra a una docente llorando tras contar cómo fue víctima de un fraude mediante la aplicación de mensajería, Whatsapp, en la cual le pagarían por ver videos, sin embargo fue mentira y ahora debe 100 mil pesos.

En el clip de 9 min la docente identificada como Claudia Patricia, relató que se encuentra preocupada tras ser engañada en Internet, luego de que le ofrecieron participar en un supuesto programa de ganancias por ver videos.

Según mencionó, todo surgió luego de que una persona no identificada la contactara a través de un mensaje en WhatsApp, en donde le ofrecieron la posibilidad de obtener dinero extra visionando contenido de influencer y blogureros.

Ante dicha propuesta que le permitirá tener un poco más de solvencia económica, Claudia proporcionó sus datos personales y financieros, sin ni siquiera imaginar que esto sería su peor pesadilla.

Esto debido a que los estafadores convencieron a la docente de realizar pequeños depósitos inicialmente,aumentando progresivamente la cantidad solicitada -entre 10, 25 hasta 50 mil pesos- con la “promesa” de que su inversión aumentaría conforme a las capturas de pantalla de los videos vistos, que serían pagados por una cantidad de 20 pesos y subiría conforme el nivel.

Sin embargo llegó un punto en el cual Claudia no pudo con los pagos y tuvo que recurrir a un préstamo, mismo que la orilló a acumular deudas en tarjetas de crédito.

En tanto que, la maestra, tras la situación que la atormenta, decidió compartir su testimonio para que sirva como experiencia a otros y así evitar trampas similares.

De igual manera, pidió ayuda para poder superar su difícil situación financiera.

“Subo este video con dos propósitos: el primero es que narró mi mala experiencia para que a ninguno le pase y el segundo para pedir su apoyo en ese aspecto.

Hace una semana tenía una vida normal como cualquiera,pero ya saben que siempre recibimos llamadas, mensajes, los cuales no contestamos porque sabemos que son de personas malas, que solo están queriendo hacer daño.

Sin embargo, contesté uno que se me hizo de mucha confianza. En este me decían que si no quería trabajar, tendría un ingreso extra, lo cual acepté. Después de 12 estaba contenta por el ingreso extra.

Pero todo cambió cuando tenía que ingresar dinero, el cual no tenía y tuve que pedir prestado… Es por ello que lo platico porque no quiero que les pase , cuando todo suena muy bonito y más cuando tienes una necesidad económica…No abras ninguna liga por más necesidad, no caigas”, mencionó la maestra.

Maestra llora al narrar que la estafaron; le pagarían por ver videos y ahora debe 100 mil pesos pic.twitter.com/1aiwLkrGHk — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 27, 2024

CSAS