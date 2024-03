Sorpresiva noticia para los fanáticos de la WWE en especial para los acérrimos seguidores de la marca amarilla NXT luego de que una de sus más queridas figuras anunciara este martes que por tiempo indefinido dejará la lucha libre; se trata nada más y nada menos que de Ridge Holland, señalando que la decisión tomada es por motivos de su bienestar mental.

Durante la noticia compartida por el mismo luchador durante la transmisión en directo del programa semanal en NXT, se pudo ver a la superestrella agradecida con la afición por su constante apoyo, mencionando que fue una decisión difícil pero necesaria.

Todo se dio cuando el ex integrante de los Brawling Brutes, hizo su entrada al cuadrilátero para brindar un discurso dirigido a los fanáticos y donde además de compartir la triste noticia también le dio su reconocimiento a algunas figuras principales de la empresa como lo son el inglés, William Regal y el legendario Shawn Michaels, figuras que actualmente llevan la batuta del programa amarillo de WWE.

“Quiero agradecer a William Regal por la oportunidad que me brindó después de mi carrera en el rugby”, fue uno de los reconocimientos que luchador compartió hacia la afición.

Menciona que su retiro se debe a un fuerte pronóstico médico donde se le indicó que debía priorizar su salud mental, misma que presumiblemente se fue deteriorando como daño colateral después de tantos años de impactos y golpes en la disciplina, de igual manera menciona que aprovechará este tiempo para cumplir con sus responsabilidades como padre y esposo.

“Esa decisión es lo mejor para mí y mi salud mental. También será lo mejor para mi esposa e hijos. Me considero afortunado de haber recibido la oportunidad de trabajar en esta empresa y actuar para millones de personas alrededor del mundo. Es una pena que no haya funcionado como lo esperaba”. Compartió Holland mientras se despedía rodeado de aplausos.

Luego de anunciarse su retiro, la página oficial de WWE compartió un mensaje de agradecimiento, así como retirar del roster oficial al luchador, colocándolo en la sección de Alumni, misma que reconoce a los luchadores que ya no están en la empresa.

😔😔😔@RidgeWWE has announced he is stepping away from in-ring competition indefinitely. #WWENXT pic.twitter.com/vutKD5YVwt

— WWE (@WWE) March 27, 2024