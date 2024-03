Un mes después de sufrir una derrota, en la noche mexicana realizada en Ciudad de México por parte de la UFC, Brandon Moreno comunicó su intención de alejarse por tiempo indefinido del octágono, en busca de reencontrarse con su mejor versión personal y profesional.



Además de afirmar que ha tenido el tiempo suficiente para estar consigo mismo, con su familia y disfrutando un poco de su vida, el peleador mexicano no negó que existe cierto desgaste en su carrera deportiva que lo han orillado a esta decisión.



“Estoy cansado de todo, de los medios, el ambiente, la presión constante y de siempre tener las mismas preguntas. Todo lo que he acarreado en mis hombros en los últimos años ha llegado a un punto en que mi cabeza se siente fatigada y necesito descansar un poco”, apuntó el excampeón mundial.



Aunque en la misma noticia indicó que no contempla alejarse por completo de las artes marciales mixtas, sí enfocará sus esfuerzos en pasar más tiempo con su gente más cercana y tratar de vivir una vida normal y con nuevas facetas en su día a día.



“No es un adiós. Es esperar a que mi mente se componga, se restablezca para volver a hacer las cosas bien. La última vez que eso pasó y volví fui campeón mundial. Sigo pensando que tengo las cualidades, habilidades y actitudes para serlo nuevamente, pero he llevado mi mente a un límite y un lugar en el que estoy cansado”, agregó.

