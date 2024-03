A pocos días de inaugurar el mes de abril, la plataforma de streaming HBO Max, próximamente renombrada a Max, anuncia los estrenos que estarán arribando en dicho mes, mismos que irán desde series hasta películas.

La plataforma compartió las novedades que se incluirán en el catálogo desde el día 1 del mes de abril. Aquí podemos ver películas como Una Terapia Peligrosa y su secuela, así como filmes más oscuros como La Cara del Terror o Contagio.

Para el día 2 de abril se añadirán documentales que poco a poco están completando el catálogo de la página, uno de esto será Synamon: Fe letal.

Las series no serán esperar y para el 4 de abril el drama llega a Max desde Brasil, Divided Youth, se presenta con un enfoque especial en las diferencias culturales presentes en Sudamérica.

De igual manera contaremos con nuevos títulos de animación como la película Metalocalypse: Army Of The Doomstar, filme especializado para adultos, llegando el 6 de abril, mientras que un día después podremos disfrutar del Stand Up con Alex Edelman: Just for Us.

Esta es una pequeña prueba de la cantidad de nuevos contenidos que estarán llegando a Max. De igual manera, te dejamos un listado completo sobre los títulos que podrás disfrutar a partir del próximo mes:

8 de abril – All American

10 de abril – Brandy Hellville & the Cult of Fast Fashion

15 de abril – El simpatizante (con Robert DOwney Jr.)

17 de abril – An American Bombing: The Road to April 19th

21 de abril – Sierra Madre: Prohibido pasar

22 de abril – Segunda parte de The Jinx

25 de abril – Velma (Segunda temporada)

27 de abril – We’re Here

Allí lo tienes y qué mejor manera de aprovechar las vacaciones de Semana Santa que disfrutando de los estrenos que recibirán el mes de abril, esto mientras la plataforma se prepara para brincar a su renombre, Max, a finales de mayo.

OD