Un mexicano y un guatemalteco, son las nacionalidades de los cuerpos sin vida rescatados de un auto sumergido en el agua tras el colapso del puente Francis Scott Key.

Lo anterior lo confirmó Ronald Butler -superintendente de la Policía Estatal de Maryland– durante una conferencia de prensa de este 27 de marzo.

Butler señaló que se hallaron sin vida a dos personas que estaban al interior de un vehículo rojo sumergido a 7.5 metros de profundidad y que estaba a la altura de la mitad del puente.

Se trata del mexicano Alejandro Fernández Fuentes de 35 años de edad y el guatemalteco Dorlián Castillo de 26 años, los que hallaron sin vida y en la camioneta roja.

Roland Butler agregó que los familiares de ambas personas ya fueron notificadas del hallazgo. Los dos latinoamericanos eran parte del grupo de ocho trabajadores que laboraban en la construcción -tapando baches en el asfalto- al momento en que un bote se impactó contra el puente de Baltimore.

El hallazgo se realizó toda vez que los buzos de rescate laboran en el sitio con el fin de hallar al resto de los desaparecidos al momento del colapso del puente Francis Scott Key en la madrugada del 26 de marzo.

#WATCH | Superintendent of Maryland's State Police, Colonel Roland Butler says, "…Divers located a red pickup truck submerged in approximately 25ft of water in the area of the middle span of the bridge. Divers recovered two victims of this tragedy trapped within the vehicle."… pic.twitter.com/iilcr3rqOV

— ANI (@ANI) March 28, 2024