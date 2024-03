“Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo (…) solo que la irracionalidad nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un Golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre, o a muchos tigres”.

Con estas palabras el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exorcizó un Golpe de Estado técnico a través de la anulación de la elección presidencial pero hace 15 días él mismo lo pronosticaba.

En su Mañanera del 12 de marzo, al ser cuestionado si la Oposición apuntaba a la anulación, el mandatario mexicano respondió que eso era lo que pensaba -en ese momento-:

“Quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González, a Ramón Cossío?”.

Ahora, fortaleció su contrasentido al argumentar que no considera que haya elementos para que el TEPJF dé el “golpe” pero cree que el órgano busca que regrese el bloque “conservador corrupto”:

-¿Descarta usted o le arredra la posibilidad que desde el Poder Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudieran aplicar la nulidad de la elección el 2 de junio?, Usted apeló en 2006 y 2012 a ese Tribunal y usted conoció Tabasco 2001 cuando sí se aplicó- Cuestionó la prensa.

-No, no tienen elementos, ellos buscarían, lo están haciendo por todos los medios que se mantuviera o regresaran los del bloque conservador corrupto, pero como se le hace si en una democracia es el pueblo el que decide. Van a celebrarse elecciones y el pueblo va a ir a votar libremente como nunca. Subrayó.

Por otro lado, también descartó que las alusiones que hace en la Mañanera al proceso electoral puedan afectar a Morena, el partido que él fundó:

“Entonces, pues ni modo que yo me quede callado, ya sería el colmo que el Presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse, yo no estoy llamando a votar por nadie en particular, me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad el pueblo”.