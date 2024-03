En un intento por alejarse de los escándalos que han rodeado a Red Bull en este inicio de temporada y que han llegado a considerar la posible salida de personajes como Helmut Marko o hasta Max Verstappen, el mexicano Sergio Pérez asegura que hay una armonía sólida en la escudería austriaca luego de dos carreras realizadas.



“El equipo está en una posición muy fuerte. Los resultados que hemos cosechado, la armonía en el equipo para llegar a ese punto, lleva muchos años. Ahora mismo todo el mundo en el equipo está trabajando bien juntos”, señaló el mexicano previo a comenzar sus actividades en Australia.



Además de señalar que se nota dicha sinergia en el trabajo que se ha logrado plasmar en pista, Checo agregó que esto es un trabajo de varios años que no se puede desperdiciar de un momento a otro, aunque confirmó que sería negativa la salida de personajes importantes. “No veo razón para cambiarlo y obviamente sería un golpe que Max se fuera”.



El mexicano desconoce si el piloto neerlandés tiene algún tipo de cláusula en su contrato referente a una posible salida si el asesor del equipo, Helmut Marko, llega a producirse, pero se limitó a señalar que esos son cuestionamientos que tienen que hacerle a Mad Max.



“Hasta donde yo sé tiene un contrato con el equipo, está comprometido totalmente. Y el resto no es nada que deba comentar porque no tiene nada que ver conmigo. Me tengo que centrar en mis decisiones, en lo que yo tengo que hacer, Que hablemos de otros pilotos sin tener hechos no creo que tenga sentido”, indicó.



De cara al Gran Premio de este fin de semana, el mexicano aseguró que Ferrari apunta a ser el rival de mayor cuidado para Red Bull, luego de establecer que para él los italianos aún no han logrado maximizar su auto. “La degradación va a ser un papel principal en la estrategia del fin de semana”.



Accidentada sesión en Australia

Con una primera sesión en la que ambos Red Bull vivieron momentos de apremio en la curva 10 con deslices de ambos pilotos, Sergio Pérez fue el mejor ubicado de los austriacos, con un cuarto lugar a +0.078 de Norris. Charles Leclerc y Yuki Tsunoda fueron segundo y tercero en la práctica libre.



Al cierre de esta edición y tras la primera práctica libre en Albert Park, que se vio mermada por un accidente de Alex Albon, McLaren tuvo la mejor hora hasta el momento en su temporada, al lograr el tiempo más rápido con Lando Norris y un cronometraje en 1:18.564.