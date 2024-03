Segura de los avances que se han tenido en materia de deportes adaptados en México, la nadadora Fabiola Ramírez considera que el país actualmente necesita un cambio en la atención que se le da mediáticamente a los deportes no convencionales, para mantener el crecimiento que han tenido a nivel internacional.



Satisfecha con la labor del Comité Paralímpico Mexicano, que según ella se ha preocupado por engrandecer y empoderar a los deportes adaptados, la multimedallista parapanamericana destacó que actualmente hace falta más difusión a lo que sus colegas realizan en materia de deportes adaptados y que sean vistos como atletas por igual.



“Siento que hoy hace falta dar a conocer nuestras historias, pero sobre todo mencionarlas desde un ámbito meramente relacionado con el alto rendimiento. No solo como personas discapacitadas. En materia de estímulos económicos ha habido un progreso muy importante que ha sido favorable para nosotros y el que hoy ya estén definidos los primeros clasificados a París, nos ayuda a recibir tales apoyos con bastante tiempo de sobra”, señaló la nadadora.



Con patrocinios especiales como la reciente asociación con Mostokoff, pionera en la fabricación de prótesis, órtesis y calzado ortopédico y que ayudará en el financiamiento para los deportistas mexicanos en París 2024, Ramírez destaca que la gestión de Liliana Suárez al frente de la Copame se ha encargado de visibilizar la presencia de atletas discapacitados en el alto rendimiento nacional.



En su caso particular y con 19 años en el alto rendimiento, la mexicana asegura que ha llegado a un punto en su carrera deportiva en la que se percibe como un ejemplo para las nuevas generaciones. “Quizás antes no estaba en la posición de ahora, pero hoy los demás ya se fijan en cómo entreno, qué como y lo que hago y es la parte más importante en mi desarrollo deportivo actual”.



“Es difícil decidir cuándo dejar el alto rendimiento. Yo después de Río dije que necesitaba dejar esto y me di nueve meses de descanso pero luego lo retomé porque ya era parte de mi esencia. Cuando los resultados son favorables eso te nutre y con un buen resultado en París sería una bonita experiencia para esperar lo que sigue”, afirmó.



Aunque las autoridades han reiterado el discurso de un cambio generacional como una de las barreras que podrán mermar la obtención de medallas en París, Ramírez indica que esos cambios ella los ha visto de manera gradual y no directamente en esta olimpiada. “No podemos dejar atrás a los que han tenido una evolución en varios procesos olímpicos. Si a una persona joven le cuesta trabajo mantenerse, imagínese a una persona con tantos años. Es algo muy loable.



Previo a París, la mexicana tendrá dos eventos confirmados en Series Mundiales a realizarse en Berlín y Francia entre mayo y junio, además de un campamento previo a los Paralímpicos con sede aún por definir.





