Durante la primera conferencia de prensa del combate que sostendrá ante Jaime Munguía, el mexicano Saúl Canelo Álvarez habló sobre el espectáculo que prevé ante el también pugilista tricolor, al que defendió como un gran rival a medirse el próximo 4 de mayo en Las Vegas, Nevada.



Aunque el boxeador no negó que meses atrás había señalado que no quería enfrentar a más boxeadores de su misma nacionalidad, Canelo expuso que en Munguía ve a un rival que se ha ganado está oportunidad de combatir por los cinturones que el mexicano sostiene dentro de la categoría de los supermedianos.



“Un peleador como Jaime, respetuoso, que se ha ganado con disciplina y peleas la posición de estar aquí, con la oportunidad de buscar los cuatro cinturones, hacen la pelea perfecta para que la gente de México la disfrute”, aseguró.



El pugilista de 33 años indicó que se encuentra listo para continuar su legado en el boxeo, más allá de las críticas recibidas por otros miembros del deporte de los puños, como Mike Tyson, quien aseguró en días pasado que el mexicano era una vergüenza por no querer enfrentar a David Benavidez.



“Respetaría su opinión si estuviera sobrio. No necesito probarle nada a nadie. Yo recuerdo cuando eso pasó con Golovkin. No necesito probar nada. Esta pelea es más importante que otras y para ustedes nada es suficiente”, agregó.



Referente a dicho rival, a quien se ha negado a enfrentar en diversas ocasiones, más allá de contar con el aval como retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo, Saúl Álvarez explicó que el mexicoamericano Benavidez no le significa un reto especial y tampoco le aporta nada a su trayectoria individual dentro y fuera del ring.



“Él no trajo nada a la mesa para mí, pero si algún promotor con el que trabaje viene y me dice que me ofrece 150 o 200 millones de dólares, esa sería la única razón por la que aceptaría pelear con él, porque lo único que aporta son 25 libras más”, puntualizó.



Tras este primer careo entre boxeadores, se confirmó también la posibilidad de una revancha inmediata en caso de que Munguía sea el ganador el próximo mes de mayo, con un segundo duelo para septiembre y la posibilidad de que Álvarez recupere sus títulos mundiales si llega a perderlos.



“Para ser el mejor necesitas vencer a los mejores y por eso queríamos esta pelea. Siempre pedimos esto con mucho respeto. Jaime tiene todas las credenciales para estar en el ring con Saúl”, afirmó el promotor de Jaime, Fernando Beltrán.

Related