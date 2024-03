La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, consideró que la postura de México frente a la Ley antiinmigrante de Texas SB4 es buena; no obstante, pidió “endurecer la pierna” para evitar un mal trato a los migrantes en Estados Unidos.

“Me parece que de entrada es un buen posicionamiento porque en el pasado los aceptaron (a los migrantes) sin decir: agua va; me parece que está bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque no se vale el trato que se le está dando a los migrantes”, declaró.

En entrevista consideró que Estados Unidos debe reconocer “la gran aportación que ofrecen los migrantes, no solo de México sino de muchas partes del mundo. Entonces la rechazo, qué bueno que está suspendida, pero sí es un riesgo y creo que el gobierno mexicano tiene que subir el volumen de protesta”, señaló.

Refirió que este es un tema muy delicado y explicó que los transportistas de carga están sufriendo por la cantidad de operadores que se están yendo a trabajar a Estados Unidos. “Algo que no dicen los que están en contra de los migrantes, es que buena parte de la mercancía de Estados Unidos la están empezando a mover operadores mexicanos a los que les están dando visas de trabajo legales justamente porque no tienen mano de obra en Estados Unidos; entonces, obviamente desprecian la migración que les conviene pero no reconocen la migración que les aporta valor y riqueza a los Estados Unidos”.

Ante ello, consideró que lo que se tiene que hacer es sentarse a platicar para fortalecer más este tipo de visados, “impulsar más la migración legal con visas de trabajo específicas como las están ofreciendo a los operadores de camión que están dejando sin operadores a México y muchos de esos operadores se están yendo a Estados Unidos por el tema de la violencia, porque allá les pagan más, están más seguros, entonces yo rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos”, enfatizó

