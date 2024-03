Plenamente recuperado de las molestias físicas que tuvo durante el 2023, el segunda base Carlos Sepúlveda asegura que la serie de dos encuentros que sostendrán los Diablos Rojos del México ante los New York Yankees el domingo y lunes próximos, significan un sueño para cualquier pelotero del roster Escarlata, por lo que significa dicha organización en el beisbol mundial.



“Es el equipo con el que cualquiera crece viéndolos, una organización emblemática que todos los que soñamos con ser jugadores también crecemos con la ilusión de jugar ahí y ahora enfrentarlos es también un sueño para todos”, aseguró Carlos.



Aunque admite que la preparación es la misma para enfrentar esta serie a dos partidos ante la novena del Bronx, Sepúlveda prefiere enfocarse en disfrutar el momento cuando le toque jugar dentro del campo.



Con una semana ya acompañando en los entrenamientos a Robinson Canó, el pelotero mexicano asegura que ha tratado de aprender todo del dominicano desde el primer entrenamiento juntos y no le preocupa la posible alternancia entre jugadores durante la temporada, con Canó como figura a seguir en la organización.



“Su presencia es como tener a Derek Jeter o Alex Rodríguez aquí. Es un ídolo de la infancia y no cualquier estrella de grandes ligas. Solo puedo tratar de absorber todo lo posible de él”, indicó.



Desde una perspectiva foránea, los venezolanos Ramón Flores y José Pirela afirman que es claro el esfuerzo que la directiva de los Escarlatas ha realizado para conformar a un plantel repleto de talento y experiencia desde la Gran Carpa, para destacar como una de las organizaciones con mayor talento para la temporada 2024 en la Liga Mexicana de Beisbol.



En el caso de Flores, la serie ante Yankees significa un encuentro especial ante el equipo que le brindó la oportunidad de convertirse en profesional. “Son dos partidos de pretemporada para ambos equipos pero nosotros estamos ya listos para arrancar el calendario oficial y solo nos queda disfrutar estos juegos y encararlos en busca de ambas victorias”.



Sin decisión tomada sobre Bauer



Aunque el lanzador norteamericano aseguró desde el domingo que él partirá como el pitcher abridor en el juego del domingo ante Yankees, Lorenzo Bundy, mánager de los Diablos, indicó que primero tendrá que hablar con el lanzador a su llegada a México y ver cómo se encuentra para poder tomar una decisión sobre dicho partido.



El entrenador norteamericano apuntó que tras más de diez días de interescuadras con Diablos, lo que más le ha gustado de su actual roster es la pelea que muestra cada uno de sus elementos por hacerse de un puesto, con el caso puntual de Robinson Canó, que no ha llegado con la mentalidad de jugador estrella.



“Me gusta que mi gente está jugando beisbol en busca de su derecho para jugar de titular. Sobre Canó es un líder, que aunque no hable mucho, cuando lo hace los demás escuchan. Y para llegar acá él no pidió nada especial. Todo lo que estamos haciendo como grupo él las hace incluso como si fuera un novato”, agregó Bundy.

Related