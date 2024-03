Dos personas fallecidas fue el saldo que dejo una explosión provocada por la mezcla de gas acetileno y aire en un drenaje; los sujetos arrojaron una colilla de cigarro, lo que provocó el incidente.

De acuerdo a informes de medios locales, los sujetos eran elementos del Departamento de Vivienda y Gestión Comunal y se encontraban realizando sus funciones el pasado 15 de marzo.

En video se puede apreciar que ambos sujetos aparentemente charlan entre ellos y uno procede a arrojar una colilla de cigarro a una alcantarilla, lo que provocó que la explosión diera inició y terminara con sus vidas.

En imágenes también se puede ver que la explosión fue tan destructiva que daño el asfalto de la vía, levantándolo por completo, causando evidentes daños en el área del accidente.

A través del Informe del Comité de Investigación de las autoridades de Rusia obtenido por los medios locales, exponen que uno de los fallecidos incumplió con las medidas de seguridad y eso desencadenó el problema.

También se confirmó que la explosión fue debido a la mezcla entre el aire y gas acetileno y detallaron que los cuerpos de emergencia acordonaron el área para continuar con las investigaciones pertinentes.

❗🚭🇷🇺 – In Russia, two utility workers died in a sewage explosion in Khasavyurt.

The preliminary cause is gas accumulated in the hatch. It all happened when one of the workers threw a cigarette butt there.

Don't smoke near manholes in Russia pic.twitter.com/FBqdEuLXWW

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 15, 2024