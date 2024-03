El nombre de Taylor Swift sigue dando de qué hablar y es que en medio del lanzamiento de The Eras Tour en Disney+, la cantante ha roto un nuevo récord.

Y es que de acuerdo a la plataforma de streaming, el concierto que denomino “Taylor’s Version” tuvo 4.6 millones de vistas en sus primeros tres días de lanzamiento. Esto la convirtió en la película musical más vista de dicho espacio.

Y es que adicional a esto 16.2 millones de horas fueron vistas por los swifties.

Este fue estrenado el pasado 14 de marzo y es una versión ampliada de su show que incluye temas como “Cardigan”, “Death by a Thousand Cuts”, “Maroon”, “You Are in Love” y “I Can See You”.

Este concierto se grabó durante su paso por el SoFi Stadium de Los Ángeles.

De acuerdo a información de Variety, Disney pagó más de 75 millones de dólares por los derechos para poder transmitir este concierto.