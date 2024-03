La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sancionó al técnico de Chivas, Fernando Gago, por criticar al arbitraje tras acabar el “Clásico Nacional” ante América.

De acuerdo a la comisión, el director técnico transgredió el artículo 71, en su inciso d, del reglamento de sanciones de la FMF, durante su conferencia de prensa pospartido.

Por lo anterior, a Fernando Gago se le sancionó de forma economica.

La misma comisión advirtió al Guadalajara que si Fernando Gago vuelve a incurrir en este tipo de acciones -criticar el arbitraje-, se le podrían imponer sanciones más severas.

En su conferencia de prensa, al término del partido de Chivas contra América que quedó empatado sin goles, Fernando Gago declaró que hubo un error arbitral al no marcar un penal a favor del Rebaño.

“Penalazo (jugada sobre Roberto Alvarado), la de Cáceres no la vi, la de Alvarado sí. Penalazo, penal clarísimo, muy parecido a la de Mazatlán en el penal a Ricardo Marín, es exactamente igual o peor, fue penal clarísimo, me da una bronca terrible, por la situación del penal y por lo que me manifestaron los jugadores, del sentirse incómodos por los comentarios del lado del arbitraje, los noté enojados, los sentí incómodos en varias partes del partido, y sin ir más lejos la expulsión de Torres (ida de Concacaf), fue menos o más que el penal a Alvarado, entonces era penal”, declaró.

“[…] una cosa sentirse hoy en una situación particular perjudicado, porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados, porque para mí es claro y creo que para ustedes también, no pienso que haya algo, he sido muy en el sentido del VAR, que ha sido tapar las injusticias, pero cuando no funciona eso si me da bronca, pero hoy nos vamos con bronca”, recalcó.