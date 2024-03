El receptor abierto de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, habría sostenido una fuerte discusión con su esposa Keeta Vaccaro; el jugador de la National Football League (NFL) habría aplastado un cigarro en su cara.

De acuerdo a la información del medio Miami Herald, las autoridades arribaron a la casa de Tyreek, en donde la esposa del receptor les mencionó que sostuvieron una fuerte discusión tras haber charlado sobre firmar un acuerdo postnupcial.

También expresó que dentro de la discusión trataron el tema de una solicitud de divorcio y que Tyreek la eliminaría de sus redes sociales, según un informe de la policía que obtuvo el medio.

En conjunto los medios de comunicación descubrieron que Vaccaro declaró a los uniformados que ella se negó a firmar dicho acuerdo postnupcial porque “se sintió intimidada, amenazada y abusada verbalmente”.

Por otra parte, en el informe se resaltó que el elemento de los Delfines de Miami pudo haber estrellado un cigarro apagado en la cara de Keeta, en el calor de la discusión.

Tras haber descrito la presunta agresión, Hill dijo que en ningún momento golpeó a su esposa y la diferencia en su historia es que el “agitó” el cigarro solamente.

Autoridades de Miami determinaron que el rostro y cuerpo de Vaccaro no mostraba marcas visibles y en la casa no existían signos de lucha, por lo que debido a las historias contradictorias entre ambos individuos y la falta de pruebas, determinaron no detener a ninguno.

Cabe mencionar que en el pasado año 2023, el receptor de Miami recibió dos demandas de paternidad, aseguró el medio NY Post.

En donde mencionan que Brittany Lacker y Kimberly Baker, demandaron al All Star de la NFL por “no mantener adecuadamente a los niños que concibió con ambas”; pues actualmente les da $2500 dólares a cada una para sus hijos.

Para ese mismo año, Tyreek también fue señalado por golpear a un empleado de un puerto deportivo, sin embargo, no fue suspendido por haber llegado a un acuerdo con el afectado y dejar atrás el altercado.

Lo último que se supo del antes Chief, fue que una modelo de talla grande, Sophie Hall, lo demandó por haberse roto una pierna durante un partido de flag football que sostuvo con Hill.

Estos hechos sumados a la discusión vivida con su esposa, llegan en la semana que Tyreek Hill firmaría una reestructura con el equipo de Miami, quienes buscan ajustarse con el tope salarial.

Hasta el momento, el equipo no se ha pronunciado por estos señalamientos y se espera que el receptor dé su firma en esta temporada baja de NFL, pese a los hechos que le preceden en temas fuera de la cancha.

Police reportedly were called to Tyreek Hill's house in January, over a "domestic dispute" arising from his effort to get his wife to sign a post-nuptial agreement. She told police he "smashed" an unlit cigar in her face. https://t.co/NZ44whvxLt

— ProFootballTalk (@ProFootballTalk) March 17, 2024