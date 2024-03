La ciudad de Fukuyama en Hiroshima, Japón, se encuentra en alerta por un gato presuntamente radioactivo.

El medio The Guardian dio a conocer que la ciudad japonesa de Fukuyama se encuentra en alerta máxima debido a un gato que cayó a un depósito de productos químicospeligrosos.

De acuerdo con lo referido, el gato que escabulló de una fábrica metalúrgica cayó en un contenedor que tenía cromo hexavalente, sustancia altamente tóxica que puede dañar la nariz y producir cáncer, anemia o dañar el estómago o los intestinos, tras su ingesta en alimentos o agua contaminados o bien al respirar aire contaminado en el trabajo.

Por lo anterior es que, las autoridades han intensificado la búsqueda del felino por las calles, y se ha alertado a los habitantes a que no se acerquen a este animal si lo avistan.

Según lo referido, el minino fue visto por última vez a través de las cámaras de seguridad de una fábrica de revestimiento, en la prefectura de Hiroshima, el pasado domingo.

Y fue un trabajador de dicho lugar, quien el lunes 11 de marzo, tras llegar a su turno, notó que había unas manchas poco habituales, de color amarillo, en el suelo que se asemejaban a las de un felino.

En tanto que dio aviso a la fábrica, y tras el reporte se corroboró que el camino de las huellas era de un gato, y conducían a un depósito de 3 metros de profundidad, con una sustancia química cancerígena que puede provocar erupciones e inflación.

Por lo que, ante la huida del michi y el reporte de la fábrica a las autoridades correspondientes, se emitió una alerta no sólo para los vecinos cercanos a la fábrica sino a toda la ciudad de Fukuyama.

“El incidente nos hizo comprender la necesidad de tomar medidas para evitar que animales pequeños como los gatos se colaran, algo que nunca antes habíamos previsto”, explicó un representante de la empresa Nomura Plating Fukuyama Factory.

Por otro lado , si bien no se ha bajado la guardia en Japón tras el incidente, funcionarios medioambientales de Fukuyama detallaron que es probable que el animal ya haya muerto tras estar en contacto con el químico venenoso.

Japan’s Fukuyama has put on high alert because of a cat that fell into a vat of hexavalent chromium and escaped – Asahi

The chemical is very dangerous and can cause eye and skin damage in humans, as well as lung cancer if inhaled. Authorities have stepped up patrols in the area… pic.twitter.com/tCQUczwddE

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2024