El candidato del PAN, PRI y PRD a jefe de gobierno, Santiago Taboada explotó contra el mandatario capitalino Martí Batres, a quien señaló de “porro” por el retiro de publicidad de su campaña electoral. “¡Que no sea cínico!”, reclamó.

En declaración a medios tras su visita al ITAM, el el abanderado de la coalición “Va x la CDMX” acusó al gobierno capitalino de tener amenazado a su equipo de campaña encargado de la colocación de publicidad.

Te puede interesar: Video: Reaparece Meade en campaña de Taboada

“Traen amenazadas a todas las personas que estoy contratando para colocar lonas. Yo no me voy a dejar y todo lo que tenga que hacer lo voy a hacer mientras esté en el marco de la ley. Tengo inclusive las placas hasta de las camionetas del Gobierno de la ciudad. ¡Que no sea cínico! yo sé que es un porro, eso no va a dejar de serlo porque la gente no cambia pero que se comporte”, dijo.

En este sentido, Santiago Taboada pidió “que le baje a su violencia”, al ser cuestionado sobre la propuesta de la candidata de Morena, Clara Brugada, para que el Gobierno de la Ciudad reparta los postes para la publicidad de cada candidato. “Va a querer que lo reparta Martí”, respondió.

En visita al ITAM, Santiago Taboada acusó al gobierno capitalino de amenazar con clausura a quienes exhiban publicidad de la oposición en espectaculares y exteriores.

Por si te lo perdiste: Gobierno compromete atención a vecinos de ÁO dañados por L12

“Yo hablo de la publicidad exterior. Han amenazado a quienes tienen estas carteleras que si ponen publicidad mía prácticamente los van a suspender”, dijo.

Finalmente, el candidato del PAN, PRI y PRD reiteró su promesa de retirar su publicidad electoral de las calles en el periodo de veda.

“Yo se los dije desde el día 1 y lo reitero: yo voy a quitar toda mi propaganda en la veda electoral. Voy a quitar la la voy a reciclar de hecho les voy a presentar qué convenio estamos haciendo con la asociación mexicana de recicladores porque queremos darle uso. La voy a quitar, me comprometo a eso”.

DG