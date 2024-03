Los insultos y reproches se escucharon por segundo día consecutivo en la tribuna del Senado de la República, el motivo de la discusión de este miércoles fue la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero que hizo la bancada del Partido Acción Nacional.

Acusó que lo único que la oposición busca es “dañar los avances del gobierno en ese estado” y defendió a su hija al señalar que está trabajando y reuniéndose con los estudiantes inconformes de Ayotzinapa y con la madre del normalista asesinado por policías estatales, para llegar a un entendimiento.

Y fue la vicecoordinadora de los senadores panistas Kenia López, quien le respondió al guerrerense, porque consideran necesaria la desaparición de poderes en Guerrero.

Y la también panista, Lilly Téllez se sumó a las acusaciones contra el senador Félix Salgado.

“Usted no sabe que Guerrero está bajo fuego, me imagino senador Félix Salgado Macedonio que usted no sabe que Guerrero está bajo ataque, me imagino que usted no sabe de la opresión que viven los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado”.