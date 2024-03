Luego de que apareció a salvo el periodista Jaime Barrera, Enrique Alfaro pidió que se esclarezca el caso, porque aseguró que “evidentemente no fue un secuestro”.

La madrugada de este 13 de marzo, la Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) informó que hallaron a salvo al comunicador, tras ser reportado como desaparecido por su hija.

Tras lo anterior, el gobernado de la entidad, Enrique Alfaro, rechazó que la investigación vaya a cerrarse y pidió esclarecer los hechos, no solo para detener a los presuntos captores, sino para conocer cómo ocurrió todo.

“Aquí lo importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó”, dijo Alfaro en conferencia de prensa.

Si bien el mandatario jalisciense celebró el regreso con bien de Jaime Barrera Rodríguez, también aseguró que “evidentemente no fue un secuestro”.

“Evidentemente no fue un secuestro… no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa y tenemos que entender qué fue”, agregó Enrique Alfaro.

Por ello, el gobernador indicó que las investigaciones avanzarán y se tendrá que contar con el testimonio de Jaime Barrera para saber si el plagio es un “mensaje” del crimen organizado contra el comunicador, tal como lo refirió Rodríguez.

De momento, el periodista se encuentra en su casa a la espera de que la Fiscalía de Jalisco lo llame para rendir su declaración sobre lo acontecido.

Barrera dio una entrevista para en canal en el que trabaja e indicó que sus supuestos secuestradores lo liberaron en la Central de Autobuses y ahí recibió el auxilio de efectivos de la Guardia Nacional (GN).

“En la Central Magdalena, tuve la fortuna de que llegaran ahí elementos de la GN y que me tendieran ayuda cuando ya había sido liberado, pero la compañía ha sido total desde ese momento”, refirió el comunicador.

