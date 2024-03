¿Sin dinero? ¿Rompiste con tu ex y vendiste los boletos? ¿O tus bandas favoritas cancelaron? No te preocupes, aquí te decimos dónde ver la transmisión del Festival Vive Latino 2024 , para que no te lo pierdas, pese a las adversidades que se pudieran presentar.

Estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo la edición 2024 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, el cual cambiará de sede ahora en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en lugar del Foro Sol, por trabajos de remodelación.

Durante este fin de semana, el cual para muchos es puente, por lo que podrán “agarrar la fiesta” sin temor a que llegue el lunes, podrán disfrutar de artistas como Belanova, quien regresa a los escenarios después de una gran pausa en su carrera; Maná, Babasónicos, La Adictiva, Junior H.

O bien a Santa Fe Klan o Kings of Leon, quienes se sumaron al cartel, en reemplazo de bandas que cancelaron, y que orilló a que algunas personas tuvieran —en algunos casos— que revender sus boletos o bien no comprar para esta edición, debido a que su artista favorito no estaría presente, como lo fue el caso de Paramore.

Pero si, aun sí,quieres disfrutar de algún otro artista, no te preocupes que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa (o donde quiera que estés conectado).

Twitch trasmitirá el Vive Latino 2024

Años pasados, YouTube era la plataforma predilecta para que fans de la música siguieran de cerca las presentaciones de sus artistas favoritos a través del canal oficial del Festival, pero en 2023 todo cambió ya que se anunció que no se realizaría la emisión habitual.

Lo que fue un factor importante para este 2024, ya que la transmisión del Vive Latino vuelve, pero con el pequeño detalle que ahora se realizará en Twitch.

Siendo así que, podrás sintonizar la emisión de manera gratuita en los canales de AmazonMusicEnVivo.

O a través de Amazon Prime Video. Para acceder necesitas contar con una suscripción de pago, la cual tiene un costo de 99 pesos mensuales, en caso de que no cuentes con ésta, te recomendamos adquirirla.

Horario de emisión

La transmisión arrancará a las 13:30 horas y terminará poco después de las 2:00 am, así que ya sea que armes el plan con tus amigos o tu solo para disfrutar de toda la cartelera musical que tienen preparada para este 16 y 17 de marzo.

