Denuncia senadora Nestora Salgado amenazas de muerte y falta de atención de autoridades

La senadora de Morena por Guerrero, Nestora Salgado, denunció que en su estado la violencia está teniendo niveles que no se habían visto, “yo misma estoy amenazada, yo no puedo siquiera moverme, estoy amenazada de muerte. He hecho denuncia y todo está callado o sea no, no pasa nada, pareciera que no pasa nada”, denunció.

Incluso reveló que la gobernadora Evelyn Salgado no le toma las llamadas y apeló a que la escuche y la vea y lo mismo haga el presidente de la República. “Yo solamente pido que no sean sordos, que no sean ciegos, que nos escuchen”.

Nestora Salgado refirió que en Olinala, su localidad natal, lo que se vive a diario son cuerpos desmembrados, “nuestros niños caminando y viendo los cuerpos despedazados, descabezados. ¿Qué hacemos? Esto no pasaba”.

Destacó que la han remitido con la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, pero tampoco ha sido escuchada. “Yo quisiera que las instituciones, yo misma he buscado al presidente de la República, he buscado al presidente de la República para resolver temas y me ha mandado con la secretaria de Seguridad para resolver los temas, no ha recibido hasta ahorita, he buscado abrir espacios, abrir las puertas, a mí, a la investidura del Senado, qué te puedo decir”.

Sin embargo, negó que las autoridades estén rebasadas por el crimen organizado, “yo no quisiera decir que quedó rebasado, porque tengo fe y tengo confianza en las instituciones, tengo fe en la justicia, tengo fe en que la gobernadora, nuestro compañero Félix (Salgado), qué algo se va a hacer, que tiene que haber una solución. Yo no no te puedo decir que la gobernadora está rebasada, porque está haciendo todo su intento, sé que el presidente mismo ha estado acompañando a Guerrero”, destacó.

