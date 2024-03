La cantante Lily Allen es una de las artistas más reconocidas en Reino Unido y esto se ha visto a lo largo de su carrera la cual ha complementado ahora como actriz.

Pero la originaria de Londres ha realizado algunas declaraciones al podcast Radio Times sobre su carrera pues esta no tuvo un crecimiento mayor en la industria pop y esto se lo adjudicó a la maternidad.

“Mis hijas arruinaron mi carrera. Las amo y me completan, pero en términos de estrellato pop, lo arruinaron por completo. Me molesta mucho cuando la gente dice que puedes tenerlo todo porque, francamente, no puedes”, mencionó en el podcast.

Las declaraciones de Allen tienen una razón y es que ella no quiere repetir el abandono que vivió en su infancia y es por ello que le ha dado la atención a sus dos hijas quienes apenas rondan los 11 años.

“Algunas personas eligen su carrera por encima de sus hijos y esa es su prerrogativa, pero mis padres estaban bastante ausentes cuando yo era niña. Siento que dejó algunas cicatrices desagradables que no estoy dispuesta a repetir en la mía”, aclaró.

Adicional a esto la cantante habló sobre sus adicciones en las que estuvo involucrado el alcohol y las drogas. De igual manera, Lily Allen mencionó que el sexo también formó parte de estas adicciones y que llevaron a contratar servicios sexuales.

“Elegí el sexo sobre la heroína. No me di cuenta en ese momento, pero las adicciones pueden manifestarse de todas las maneras. Esto me ayudaba a taponar otras cosas como el dolor o el miedo”, mencionó.

LDAV