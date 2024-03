Los organizadores de la Kings World Cup dieron a conocer que Zlatan Ibrahimovic estará en el magno evento que se realizará en México.

Hace una semana se anunció que la sede oficial de este evento será nuestro país y poco a poco se han dado algunos detalles.

En primera instancia se dio a conocer que la Kings World Cup contará con 32 equipos -10 de la Kings League de España, 10 de las Américas y 12 clubes invitados de otras partes del mundo-.

Te podría interesar: Fallece la sofbolista olímpica Diamela Puente Salas

Sin embargo, la más reciente actualización que se dio a conocer del magno evento es que Zlatan Ibrahimovic será el presidente de la Kings World Cup, por lo que vendrá a México.

Caber recordar que el exjugador del Barcelona, PSG o Milán, anunció su retiro el año pasado en el cuadro italiano de los rossoneri.

En su carrera de 20 años, Zlatan ganó 32 campeonatos -a nivel de clubes- y anotó más de 500 goles.

La llegada de Ibrahimovic se suma a la de Neymar quien será presidente del club Furia FC. También se anunció que el streamer brasileño llamado ‘Gaules’ presidirá al G3X FC.

El anuncio de la llegada del jugador sueco, se dio durante la transmisión del programa After Queens y Kings, y se reafirmó que la Kings World Cup se jugará en México, dando inicio a partir del 26 de mayo y finalizará el 8 de junio de este año en curso.

A través del perfil de Instagram de la Kings League, se difundió un video en el cual se observa al exfutbolista sueco.

Te podría interesar: Karol G estará presente en la camiseta del FC Barcelona

“He ganado más de 30 títulos. He marcado más de 500 goles. Y no hay nadie que no conozca mi nombre. No echo de menos al futbol, el futbol me echa de menos a mí. Soy el mejor, Soy el rey de los reyes”, así se presentó Zlatan para ocupar el cargo de presidente del torneo mundial de fut 7.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kings League InfoJobs (@kingsleague)

LEO