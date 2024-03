Las estatuillas son el souvenir protagonista entregado en la noche del Oscar, pero más allá está la tarjeta que anuncia quién es el gran ganador de la noche, sobre la cual algunos se preguntan en dónde quedan.

Para cada categoría se producen tres juegos de tarjetas, diseñadas por Marc Friedland desde 2011, dos de las cuales se llevan al lugar del evento. Los ganadores pueden conservar sus tarjetas y sobres. Esos que quedan, así como los sobrantes, se reciclan. Pero los sobres de Friedland están destinados a ser recuerdos.

Catherine Zeta-Jones compartió que guarda su sobre ganador por Chicago en la repisa de la oficina de su casa, enmarcado junto a su estatuilla. Francis Ford Coppola reveló que sus sobres y estatuillas ganadoras están en exhibición en su bodega del condado de Sonoma. Mientras que Steven Spielberg guarda sus tres sobres ganadores enmarcados en su oficina de Amblin Entertainment.

Por su parte, Christopher Lord y Phil Miller regalaron su sobre que reveló su victoria por Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018 a su publicista, Rachael Reiss.

A diferencia de las estatuillas de oro, las cuales los ganadores no pueden vender ni deshacerse de una sin antes ofrecer a la Academia por 1 dólar, no hay reglas sobre lo que se puede hacer con los sobres, por lo que ocasionalmente salen al mercado.

La casa de subastas, Julien’s Auctions vendió recientemente un grupo de programas del Premio de la Academia y los sobres ganadores así como las tarjetas de Mejor Actor de Gregory Peck por To Kill a Mockingbird y la tarjeta de 1964 a la mejor canción original, Call Me Irresponsible, de Papa’s Delicate Condition, por mil dólares, así como la tarjeta original y el sobre de la ganadora a la mejor película de 1958, The Bridge on the River Kwai, por dos mil 925 dólares.

Pero por 25 dólares, la gente puede admirar el sobre y la tarjeta ganadora de Mejor Actriz de Reparto de 2014 de Lupita Nyong’o, artículos que están en exhibición en el Museo de la Academia hasta el 5 de enero de 2025.

