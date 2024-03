La Fórmula 1 (F1) se encuentra enfocando sus esfuerzos para que en la máxima categoría del automovilismo exista la igualdad y diversidad, por lo que la escudería de Aston Martin decidió que Jessica Hawkins, campeona británica de karting y embajadora del equipo, condujera el monoplaza que ocupan Lance Stroll y Fernando Alonso.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el equipo de Aston Martin, ya presente en el circuito de Yeda, en donde tendrá lugar la segunda fecha del campeonato mundial de F1, aprovechó la oportunidad para que Jessica Hawkins fuera la protagonista de una exhibición.

La embajadora de Aston Martin, se convirtió en la primera mujer en conducir un monoplaza de Fórmula 1 de última generación, para deleitar a los asistentes con las famosas “donas” por el asfalto e incluso un paseo en F1 por la ciudad.

El bicampeón, Fernando Alonso, estuvo presente durante el evento y no solo disfrutó de la exhibición, pues también elogió a la campeona, que hizo un gran trabajo tras el volante del monoplaza de los de Milton Keynes.

Leaving a mark, in the best kind of way.

Inspiration for the next generation. pic.twitter.com/PUvoRks7Cu

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 6, 2024