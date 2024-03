Desde que los primeros rayos de sol apuntan a la tierra, el paratleta mexicano Michel Muñoz se alista para entrenar en la “Pista Olímpica de Remo y Canotaje” de Xochimilco y así continuar con su preparación para conseguir el boleto a los Juegos Paralímpicos de París 2024 y dedicarle el esfuerzo a su fallecido padre.



Luego de colocarse entre los diez mejores exponentes en la disciplina de remo categoría PR1, el paratleta tricolor mantiene una convicción clara en busca de sus segundos Juegos Paralímpicos y consumar el sueño que compartía con su padre desde tiempo atrás: obtener un metal en la máxima justa deportiva.



“Es una de las personas que me acompañó a lo largo de mi vida, era quien me aconsejaba y me decía que no renunciara. El que físicamente ya no esté es uno de los retos con los que sigo trabajando día con día. Saber que él siempre está presente me impulsa a hacerlo mejor”, destacó en entrevista.



Nacer con una malformación congénita que le impidió el crecimiento de sus piernas, no ha sido obstáculo para que el originario del barrio “El Molinito” en Naucalpan, Estado de México, se desarrolle en disciplinas como el futbol, maratón, parapowerlifting o una Spartan Race y hoy estar de lleno en pararemo, lo cual le ha significado un reto en particular como el hecho de tener que aprender a nadar.



No conforme con haber sido el primer exponente mexicano en dicha disciplina en los pasados Juegos de Tokio 2020, Muñoz con 37 años, siempre busca una superación personal. “No es fácil estar peleando contra los mejores, pero me siento feliz y orgulloso de ser yo quien pudo conseguir esa plaza histórica para México”.



“Se trabaja siempre para ser más competitivo. Una medalla sería la pieza que me falta en mi rompecabezas para estar completo. Estoy muy contento de ser parte de la selección y de representar a nuestro país”, apuntó.



El seleccionado mexicano aseguró que en esta ocasión no le falta nada para ser el número uno mundial, por lo que ha enfocado cada uno de sus días en trabajar y mejorar para lograr lo que él considera como ‘el sueño de todo atleta olímpico’. “Saber que uno puede fracasar te puede llevar a ser mejor. Esperen los mejores resultados siempre porque me esfuerzo para hacerlo. Deportivamente el ser de los destacados y crecer más me impulsa a seguir trabajando”.



El futuro inmediato del remista lo llevará a disputar su clasificación a París del 14 al 17 de marzo en la Regata Continental que se celebrará en Río de Janeiro, en donde el principal objetivo está en posicionarse entre los mejores del evento y con posibilidad dentro del podio, para asegurar su clasificación a la justa veraniega.

