Doña Silvia Pinal sigue en el hospital, en esta ocasión, Luis Enrique, quiso hablar con los medios de comunicación ante quienes comentó que su mami se encuentra mejor, ya que le han hecho una serie de estudios, por eso le pusieron un catéter, para que no la estuvieran picando todos los días.

Sylvia Pasquel, regresó de Monterrey y fue al hospital donde le comentaron que su mamá había preguntado por ella y la vio bien, considerando la edad que tiene; asegura que la familia seguirá al pendiente de la salud de la primera actriz.

Gran concierto el de Alejandro Fernández en la Plaza México en el que se registró un aforo de 43 mil personas y uno de sus invitados fue Eden Muñoz. El Potrillo se llevó fuertes aplausos y el reconocimiento del público.

Lalo España no estará en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, ya que él se había preparado y mostró en redes su caracterización. Sin embargo, aclara que no está triste, ni deprimido por no haber hecho el personaje; afortunadamente tiene mucho trabajo, está enamorado y felicita a Pablo Cruz Guerrero, por la gran oportunidad de interpretar a Chespirito.

Edgar Vivar comentó que tan sólo hará un cameo dentro de la historia. El actor se lleva bien con todos, de hecho fue el único al que invitaron a la boda de Florinda Meza y Roberto. Amablemente recalcó que no tiene más qué decir, porque no quiere generar polémica donde no la hay.

Karla Díaz se retira del grupo JNS para poder ser mamá, la emotiva despedida fue en Texas. Al salir le pidió a los medios, que dejen de preguntarle cuándo será mamá, porque a veces es doloroso responder esas preguntas. La cantante tiene otros problemas de salud que debe atender, mientras tanto, trabaja en su exitoso programa Pinky Promise.

El abogado Guillermo Pous será quien lleve el caso de Ana Bárbara, ya que la han demandado por haber registrado unas canciones a su nombre, uno de ellos es su hermano Francisco Ugalde y otra más de José Manuel Figueroa; por fortuna, el asunto ya se está atendiendo.

El litigante también aclara que la pareja de la cantante, Ángel, trabaja como agente de migración y sería imposible que se meta al sistema para cancelar la visa del hermano de Ana.

Eduardo Santamarina es muy agradable y bromea con la prensa, contó que acaba de celebrar 15 años de casado al lado de Mayrín Villanueva; platicó que hacen dinámicas sexuales, con disfraces y juguetes, para mantener viva la llama de la pasión.

El actor confiesa que jamás le diría algo a Mayrín de su trabajo, respeta sus decisiones y es libre de hacer lo que quiera.

José María Fernández El Pirru, entrará al tema legal en contra de Ana Bárbara, ya que la actriz demandó a su hijo José Emilio por haber declarado cosas en su contra.

Tengo un pendiente, ¿qué pasará realmente en casa de Ana Bárbara? Ella tiene sus argumentos, pero ya son varios los que están en su contra. ¿Se decidirá a hablar?

